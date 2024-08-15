普渡亂拜竟「頭暈、累爆」！網轟拜得太隨便　他嚇壞：不能不信邪

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▲網友說明「拜拜一定要在室外拜」，且每樣供品都要斜插一炷香，香爐、杯子等容器也不能與拜神明的共用。(圖／柳榮俊攝2024.8.11)

▲從農曆七月一日「鬼門開」起，至農曆七月三十「鬼門開」期間，任何一天都可以舉行中元普渡儀式。（圖／品牌提供）

周日（國曆8月18日）便是農曆七月十五日中元普渡，民眾皆忙著準備拜拜用品，普渡孤魂野鬼及祭祀神明，祈求闔家平安。有網友表示，自己只拿家裡有的水果跟餅乾隨便拜一拜，沒想到拜完後身體一直不舒服，出現「頭暈、疲憊感」，讓人嚇壞直呼「太毛了！」該網友在社群媒體「Dcard」發文「普渡真的不能亂拜」，表示因媽媽最近出國，交代他要幫忙拜拜，可本身不太信這些習俗，於是小聰明作祟，，網友媽媽也罵「拜得太隨便」，要他明日再拜一次。隔天該網友準備齊全後「重拜」，也很有誠意地道歉，向好兄弟表明「昨天自己不懂事」，而拜完後大概30分鐘左右，「頭暈跟疲憊感真的不見了」令他不禁勸世，「這次經驗認真告訴大家不要不信邪……該做的還是要做到，也希望大家都可以安穩度過農曆七月。」表示第一次經歷這種感覺好可怕，希望不會再有下次。貼文一出，許多網友留言表示「一開始連香都沒有，是要給誰啊！真的沒誠意感」、，也有網友驚呼說明家裡的是地基主，室外的才是好兄弟，且每樣供品都要插一炷香，要斜插不能直插，香爐、杯子等容器也不能與拜神明的共用。《Hello醫師》指出，，建議先拜神明與祖先，以示尊敬；祭拜完神明及祖先後，接著拜地基主；最後，先祭拜普渡公，再拜好兄弟。祭拜時間為上午至中午12點建議下午3點前完成祭拜祭拜時間為下午1點後至下午5點前今（2024）年，鬼門關時間為國曆9月2日（農曆七月三十日），不過，中元普渡日期不僅限於這天進行，