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有洋蔥！帶「超級賴粉」阿公照與賴清德合影　孫女興奮替圓夢

記者陳佩君／台北報導

▲總統府員工帶著阿公的照片上前與賴清德合照，只因想替幾週因病離世的阿公圓夢。（圖／家屬提供）
▲總統府員工帶著阿公的照片上前與賴清德合照，只因想替幾週因病離世的阿公圓夢。（圖／家屬提供）
總統賴清德今（15）日主持總統府家庭日，邀請總統府及國安會員工的家人一同到總統府參觀與參加活動，也邀請員工及家人與總統、副總統合影留念。值得注意是，一名員工帶著阿公的照片上前與賴合照，只因想替幾週因病離世的阿公圓夢。

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賴清德今主持總統府家庭日，一名員工帶著阿公照片上前與賴合照引起關注，據了解，該名員工阿公是92歲的「超級賴粉」，過去時常參與賴清德的活動，而該名員工在上個月時幫阿公報名家庭日，遺憾阿公前幾週因病離世，孫女員工便帶著阿公的照片想幫阿公圓夢。

賴清德看到照片後，詢問其中的緣由，也詢問了阿公住哪裡、幾歲等問題。

孫女表示，阿公很期待來參加這次的家庭日，因為身體狀況不好，全家還一起出動要陪著阿公一起來，很遺憾阿公在前幾個禮拜還是離開了。

賴清德聽聞故事後，表達非常不捨、與遺憾，也認出照片裡的阿公穿著2024年競選期間的外套，在合影後，賴再次仔細看了照片，孫女則很開心能夠幫阿公圓夢。

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