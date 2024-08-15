曝柯文哲電話中向她抱歉　戴利玲：民眾黨若有鬥爭不要牽扯我

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民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金案，台北地檢署檢察官14日指揮調查局北機戰兵分多日前往木可、時樂、尼奧等公司搜索，並約談蒔樂、尼奧公司負責人戴利玲及會計端木正人等。而率先出面澄清未收到柯文哲競辦申報的916萬元的戴利玲，同時也是立委黃珊珊的好友，因此外界質疑，黃珊珊在擔任北市副市長時期，戴利玲是否接了不少北市府的案子？對此，戴利玲表示，「哈哈哈，你要失望了，沒有！」戴利玲今（15）日上節目《震傳媒｜新聞！給問嗎？》表示，黃珊珊在擔任副市長時，她沒有接任何一個北市府的案子，「我們很少接公家的案子，因為它需要標案，因為我們沒有那麼多時間來做這件事，所以沒有。」至於與黃珊珊之間的關係，戴利玲說，她和黃珊珊現在還是朋友，但她想說，大家開門做生意，誰不是朋友？她也強調，自己和黃珊珊沒有撕破臉，「你們要一直挑撥也沒有用，因為事實是事實，有沒有違規或犯法，這很明確」，她覺得就是公事上說清楚，沒有必要因為一點事情就撕破臉，自己和柯文哲也沒有翻臉，「大家不要再揣測這件事，就是沒有。」對於有傳言說，這起事件是黃珊珊和戴利玲一起聯合鬥爭柯文哲等，還有很多版本的傳言，戴利玲強調，如果民眾黨內部有任何的鬥爭，「請不要牽扯到我們外部的人。」戴利玲也透露，整個事件當中，柯文哲有和她通過一次電話，問她是不是真的有這三筆發票，她回答沒有，也不知道為什麼會被申報，自己是為了維護聲譽才要站出來說明，柯文哲也回「我也對你很不好意思，我全面清查」，這句話是柯文哲對媒體說，他要去清查賬目的前一天講的。