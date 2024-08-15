限5天！7-11超瘋「巧奶13元、泡麵18元」　全家雪糕酷繽沙買1送1

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！暫停數周的「超值五六日」在本周華麗回歸，8月16日至8月18日限時3天，多達6款商品買一送一，包括泰國Bento魷魚平均20元、伴點巧克力牛奶平均13元、新加坡鹹蛋黃魚皮平均50元、味味A排骨雞乾麵平均18元。
亮點商品還有我的心機防曬噴霧，原價179元、特價99元，相當於5.5折近半價；冰品部份也有好康，杜老爺情人果冰棒6支100元、平均17元；統一布丁牛奶雪糕8支200元、平均25元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是8月14日至8月18日，買一送一商品包括農心安城湯麵平均25元、味味一品麻辣臭豆腐麵平均30元、葡萄王瑪卡王精華飲平均50元、盛香珍巧克力薄燒平均40元。冰品首推Niseko北海道雪糕加10元多1支，平均單支25元、約是6.3折。
「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，8月16日至8月18日限時三天，葡萄王康普茶雙纖飲平均18元、FMC金萱二十七平均15元、百吉蘇打大雪糕平均15元、黑炫牛奶酷繽沙平均33元。
🟡萊爾富
門市8月14日至8月18日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共9款商品促銷，買一送一代表是農心辛炒麵平均25元、海洋深層水800ml瓶裝平均14元、樂法蜂蜜醋平均15元。此外，夏天生理期必備的舒潔女性專用濕式衛生紙14抽，單包原價59元，祭出5包99元，平均單包20元、約3.4折，比買一送一更划算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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