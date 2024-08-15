限5天！7-11超瘋「巧奶13元、泡麵18元」　全家雪糕酷繽沙買1送1

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▲7-11「超值五六日」本周回歸，8月16日至8月18日限時3天登場。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是8月14日至8月18日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」自8月16日至8月18日限時三天。（圖／業者提供）

▲萊爾富8月14日至8月18日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！暫停數周的「超值五六日」在本周華麗回歸，8月16日至8月18日限時3天，亮點商品還有我的心機防曬噴霧，原價179元、特價99元，相當於5.5折近半價；冰品部份也有好康，杜老爺情人果冰棒6支100元、平均17元；統一布丁牛奶雪糕8支200元、平均25元。全家會員優惠是8月14日至8月18日，冰品首推Niseko北海道雪糕加10元多1支，平均單支25元、約是6.3折。「全家康康5」每周五六日登場，精選5樣好康商品最低5折起，8月16日至8月18日限時三天門市8月14日至8月18日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共9款商品促銷，此外，夏天生理期必備的舒潔女性專用濕式衛生紙14抽，單包原價59元，祭出5包99元，平均單包20元、約3.4折，比買一送一更划算。