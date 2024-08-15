看卡通也能學台語！《元氣媽媽》將上線　感人劇情連接世代串起愛

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▲MOMO親子台副總監鄭豐展表示，希望透過《元氣媽媽》推廣台語外，也能起到寓教於樂的作用。（圖／MOMO親子台提供）

▲為確保台語表達的正確性，MOMO親子台邀請李江却台語文教基金會擔任台語顧問。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲現場邀請許多全台語家庭及單位出席《元氣媽媽》節目發表會（圖／MOMO親子台提供）

MOMO親子台推出最新台語配音的日本人氣卡通《元氣媽媽》，14日舉行節目發表會，特邀許多全台語家庭、文化部、台灣大哥大MyVideo等單位一同共襄盛舉，MOMO親子台副總監鄭豐展表示，希望能藉此推廣台語文化，透過貼近生活的劇情與用語，讓全家大小都能輕鬆學習台語，家長也能順便引導小孩了解正確的應對觀念，增進彼此交流，是一部可以寓教於樂的台語卡通。《元氣媽媽》是一部呈現母親在教育小孩的過程中，所遇到的各種挑戰、樂趣的感人動畫，透過幽默風趣的劇情描繪母親與孩子間的互動點滴。此部卡通將於8月19日起，每週一至週五18：30至19：00起於MOMO親子台播出；8月24日每週六起將於台灣大哥大MyVideog上架跟播，除了配有專業的台語配音外，也會附上中文字幕，讓不同族群的觀眾都能安心觀看。除了能夠學習台語和教育小孩正確的觀念外，鄭豐展也強調，元氣媽媽中還設有早期教育精靈、情操教育精靈、寬鬆教育精靈這三種角色，當主角媽媽在教養小孩方面出現問題或困惑時，這三種精靈便會現身並給出建議，也會以情境劇的方式呈現，使觀眾更清楚如何做出正確的教育方式，並提供多樣化的建議與實用方向。為了保證台語用字的精確性，MOMO親子台特邀李江却台語文教基金會擔任台語顧問，共同為節目把關，李江却台語文教基金會執行長陳豐惠說道，今天很高興看到許多關心台語教育的各單位與家庭蒞鄰現場。而在審查影片的過程中也感到很享受，因為透過《元氣媽媽》可以看見許多家庭的縮影與描寫，劇情既溫暖又搞笑，除了可以學台語外，也能在觀看時找到共鳴，帶來許多豐富的情感體驗。而為了讓大家更熟悉台語，MOMO親子台在最後也安排「親子歡喜台語小論壇」，二寶媽咪DJ琦琦表示，自己會主動跟小孩說台語，因為在兒時跟外婆溝通的語言便是台語，而自己也會陪伴外婆觀看台語節目。但現今小孩從小接觸的語言除了中文外卻是英文，沒有機會好好地學習台語，也讓這個台灣人最常使用的語言之一漸漸失傳，令她覺得相當可惜，並認為台語有其獨特有趣的地方，像是大家常說的俚語及諺語，並希望透過《元氣媽媽》這部卡通的播出，可以讓更多家庭了解台語的魅力。