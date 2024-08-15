iPhone能當悠遊卡嗶進捷運？蘋果開放NFC支付　首波名單尚無台灣

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iPhone終於能有機會「嗶」進捷運站了嗎？蘋果公司（Apple）昨（14）日釋出的最新公告顯示，第三方APP如悠遊卡，有望獨立於Apple Pay和Apple錢包之外，使用NFC非接觸式交易，雖然台灣未能排進首波名單中，但悠遊卡公司仍回應表示「樂見未來蘋果手機在台灣可以早日開放NFC功能。」蘋果公司（Apple）昨（14）日公告，有別於過往蘋果的NFC（近距離無線通訊）功能僅限在Apple Pay或Apple錢包使用，從iOS 18.1開始，作為第三方的開發者將能透過自己的iPhone App以 Secure Element（硬體安全元件）提供NFC非接觸式交易，獨立於Apple Pay和Apple錢包之外，可用於店內付款、汽車鑰匙、大眾運輸封閉式付款、公司識別證、學生證、家門鑰匙、飯店鑰匙、商家會員與回饋卡，以及活動門票，未來也將支援政府身分證件。若想將這項全新解決方案整合到iPhone App中，開發者將需要與蘋果簽訂商業協議、申請NFC和SE權利，並支付相關費用。首波將提供給澳洲、巴西、加拿大、日本、紐西蘭、英國和美國的開發者，台灣未被列入名單中，蘋果表示，後續將擴大至更多地點。由於蘋果過往對於NFC支付功能控管嚴格，爭議不斷，最被關切的即iPhone手機無法「嗶」進每日破百萬人次運量的台北捷運，因該功能僅限在Apple Pay使用，故諸如「悠遊付」等第三方應用遲遲無法實現類似於安卓手機的感應支付功能。如今蘋果針對NFC的最新公告，讓悠遊卡公司有機會以此方式和蘋果簽訂協議，雖然台灣未在首波開放NFC功能範圍之內，悠遊卡公司仍表示，樂見未來蘋果手機在台灣可以早日開放NFC功能，讓蘋果手機使用者同享多元交通支付的便利。悠遊卡指出，目前安卓手機均開放NFC功能，悠遊付的「嗶乘車」功能已可使用在捷運、公車、台鐵、微笑單車等交通運具上，同時悠遊卡也和三星手機合作Sumsung Wallet悠遊卡，提供手機悠遊卡的便利。