中警第2季協助46位失蹤民眾回家團圓　功德無量

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有人因夫妻吵架、或家長管教過嚴，或其他因素離家出走，若有家人失蹤失聯，是多麼令人日夜擔憂，臺中市政府警察局113年第2季，於失蹤人口協尋工作名列前5名的績優員警，就協助尋獲46人，分別為第一分局繼中派出所警員黃政翰、第三分局勤工派出所警員吳銘貴、第四分局春社派出所警員陳宏霖、第四分局南屯派出所巡佐張木森及第四分局大墩派出所警員高慈青，5名績優員警於8月14日週報會議上獲頒協尋績優獎座。第一分局繼中所警員黃政翰尋獲17名失蹤人口，績效斐然；黃員所服務的地點因為靠近火車站，交通四通八達。旅館眾多及擁有24小時不打烊的網咖，特別容易讓失蹤人口暫歇此處，經查113年1-7月該所受理失蹤人口計11名，尋獲失蹤人口計58名，故黃員特別留心注意站區內（外）可能滯留之失蹤人口，黃員表示，其尋獲的失蹤人口，不僅有失智老人，也有夫妻吵架而離家出走、或是父母管教過嚴導致子女逃家等，當越深入了解失蹤原因，協助失蹤人與報案人之間的溝通，也是重要的為民服務環節。第三分局勤工所警員吳銘貴是第1次榮獲協尋績優員警，吳員113年第2季尋獲10名失蹤人口，績效斐然；今年6月20日晚間，吳員接獲分局勤務指揮中心派遣，「一名何姓女子因在外積欠債務，且不想拖累家人，竟於家中向母親下跪道歉，表示欲去找已去世的父親，何女透露輕生訊息後離家不知去向」，且家人皆無法聯繫到何女而向本局霧峰分局內新所報案協尋，經調閱何女手機基地臺位置，係於轄內東區出現，而派遣員警協尋，吳員發現該則勤務派遣內容後，利用各項警政系統平臺查詢，發現何女所騎乘之車輛亦於東區一帶，且人車正在移動中，吳員心想如能即時尋獲，或許能避免一件憾事發生，即從所內出發沿何女行車路線追查，最後於大里區東昇路路邊尋獲何女，挽救一場可能發生的悲劇，並通知家屬接回何女使渠平安返家，促成一家團圓。第四分局春社所警員陳宏霖榮獲113年第2季協尋績優員警第3名的殊榮，陳員前於112年第4季及113年第1季亦榮獲協尋績優員警的殊榮；陳員112年全年度主動尋獲53名失蹤人口，113年1-6月主動尋獲22名失蹤人口；今(113)年4月16日接獲田男報案，他13歲女兒以拿東西給同學為理由外出後就沒回家，他調閱手機發話定位、路口監視器，透過Instagram追查，發現少女在高美溼地附近，因擔心少女情緒不穩，影響生命安危，另透過學校老師、同學溝通喊話，隔天中午才在西屯區某賣場尋獲。經查少女是想念媽媽與父親爭吵後離家，最後是他不斷向少女勸說，少女才願意與父親返家。獲第4名的第四分局南屯所巡佐張木森表示，民眾報請警察協尋的事由千百種，但不變的是家屬、親人們心急如焚的擔憂與焦慮。每當協尋過程遭遇瓶頸，張員總是提醒自己莫忘初衷，持續本著「熱心」的態度發掘任何可供協尋的蛛絲馬跡。當最後看到親屬相聚團圓，也是從事警察工作最無價的禮物。榮獲第5名的第四分局大墩所警員高慈青，於113年5月27日接獲民眾薛男報案稱在車上與前妻葉女因金錢及小孩扶養教育發生爭執，隨即在惠文路、大墩11街停等紅燈時，前妻葉女直接棄車開車門下車不知去向，經高員積極以各項系統查詢最後足跡為文心森林公園，高員立即至公園擴大搜尋發現葉女無助蹲坐在公園內，經現場安撫其情緒後，帶回所內保護並告知報案人至所領回，亦獲薛男的萬般感謝。