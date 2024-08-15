部分ETF「暫停申購」　證交所示警投資人留意折溢價

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由於近期ETF市場中有部分ETF因即將除息而暫停ETF初級市場申購，證交所今（15）日提醒投資人，此除可能對ETF的市價造成影響，而且若交易市場有溢價情形，在暫停申購之下，也無法藉由市場套利交易以消弭溢價，提醒投資人要特別留意。一般而言，ETF可能因為若干原因而暫停申購或買回。例如因投資所在國或地區證券交易所、店頭市場或外匯市場非因例假日而停止交易、匯兌交易受限制、基金註冊地之證券集中保管事業因故無法進行受益憑證劃撥轉帳交付或註銷作業等。在發生特殊情事時，經理公司有權得決定是否接受基金申購或買回申請。而近期有部分ETF因即將除息而暫停ETF初級市場申購，這是為了避免在除息交易日前投資人大量湧入申購，造成除息時稀釋配息率，每受益權單位配發金額下滑，發行人因此依規定，於特定情形下啟動暫停申購。證交所提醒，當ETF初級市場暫停申購時，若次級市場買盤踴躍，因次級市場市價是由買賣雙方依供需法則決定，市價將大幅上漲，並造成大幅度的溢價。又因無法自初級市場申購出新的ETF單位至次級市場，將造成溢價的情形持續。投資人若在大幅溢價的情形下買進ETF，未來在開放初級市場申購後，市價可能回落，投資人或有可能承受市價與淨值間之差異損失。證交所認為，投資人在投資時除須注意折溢價外，也要關注該商品本身的特性也同等重要。例如並非所有ETF均會因即將除息而暫停初級市場申購，部分ETF因有設計收益平準金機制，不會發生因大量申購而配息率被稀釋的問題。另一方面，又例如以ETF的管理方式而言，我國ETF商品原只有被動式ETF，而臺灣主管機關於2024年7月底宣布主動式、多資產ETF之法規架構，初期將先開放主動式股票與主動式債券ETF與被動式多資產ETF。此類新型態商品也將帶給我國ETF市場全新風貌，投資人可再多關注相關新商品之後續發展。證交所指出，我國ETF市場成長迅速，在臺灣證券交易所上市之ETF檔數截至2024年7月底來到163檔，資產規模為新台幣2.8兆元。相較於2023年底時共153檔、資產規模新台幣1.8兆元，檔數成長6.5%、資產規模成長55.6%。同時今年以來，臺灣證券交易所上市之ETF類型多元，例如半導體、IC設計、日本產業等，提供投資人相當多元的選擇。證交所提醒，無論投資於何種ETF商品，投資人均須於購買前詳閱公開說明書。在購買ETF商品後，也應注意市價與淨值之折溢價情形，以及一般投資風險如市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險、市價波動風險、匯率風險等。市場投資人須時刻衡量市場情形並注意相關風險，以在多變的市場中實現成功的投資。