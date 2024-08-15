為何引爆民眾黨假帳案？戴利玲曝沒人要理她：若我吞下去就是共犯

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲近日身陷政治獻金案，台北地檢署檢察官14日指揮調查局北機戰兵分多日前往木可、時樂、尼奧等公司搜索，並約談蒔樂、尼奧公司負責人戴利玲及會計端木正人等。而率先出面澄清未收到柯文哲競辦申報的916萬元的戴利玲，被質疑為何不先私下與民眾黨溝通，而是選擇直接說出？戴利玲否認沒有私下溝通，而是整件事沒有人理她，若她吞下去了，就是共犯。外界質疑，戴利玲在民眾黨賺了錢，為什麼出了這種事要選擇說出來？戴利玲今（15）日上節目《震傳媒｜新聞！給問嗎？》表示，一開始是名嘴一直嘲諷他們為何開了三筆場租費問題，她知道這件事後就去跟民眾黨求證，同時也跟黃珊珊講了，民眾黨表示他們會去查，查完以後說要去更正；後來爆出報帳報了場租400多萬，她再度去跟民眾黨溝通，也去和黃珊珊溝通，「嚇死人，這400多萬的場租，怎樣都有問題啊，你們報帳是怎麼報的？怎麼會這樣？」後來她到監察院網站上看，才發現場租嚇死人，當時民眾黨也有回覆，表示會發聲明澄清，還有時樂500萬申報不實問題，黃珊珊也答應她會去處理；過程中，又發現了尼奧有兩筆400多萬申報不實，後來民眾黨回覆他們是黨部，要戴利玲去找競辦，強調這與他們無關，後來黃珊珊有讀她的訊息，但沒有立刻回覆。戴利玲說，這個事情很大，因為名嘴一直罵她洗錢、分贓不均、談不攏，才會造成這樣，「我沒有不私底下溝通，我今天只想講，你今天如果要去搶銀行，你也先跟我講一下，沒關係我跟你一起去搶，可是你不能不跟我講就去搶銀行，然後再來說是我去搶的銀行。」後來整件事都沒有人要理她，那她該怎麼辦？「吞下去是嗎？吞下去我現在就是共犯，昨天檢調就說了，說我就會走不出來，會被聲押。」