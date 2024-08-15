75歲李璇獻出螢幕初吻　想起已逝丈夫丁強：我真是不像話！

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▲李璇（左2）在劇中和金士傑有吻戲，笑說自己「不像話」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲李銘順（左）自認是3C白痴，天心（右）很喜歡接觸新科技。（圖／記者吳翊緁攝）

▲李千娜（左）和趙逸嵐（右）劇中談女女戀。（圖／記者吳翊緁攝）

資深演員李璇今（15）日和天心、李銘順、李千娜、趙逸嵐、盧以恩等人出席新戲《Q18量子預言》記者會，句中她和金士傑有吻戲，她害羞表示以前拍戲從沒拍過吻戲，還擔心大家會覺得是不是老公丁強過世後，就開始拍這種戲，「大家會怎麼想我，不像話！」李璇此次在劇中挑戰很大，和金士傑有吻戲，李璇笑說吻戲的時候她很直接地就親下去，金士傑還說，「李姐，把頭歪一下吧。」李璇不好意思地說，「忘記了。」相當可愛。李璇透露，在這之前一檔電影《夏日的檸檬草》和班鐵翔有吻戲，都是劇本沒寫到的，李璇喊，「我們家老爺走了，就開始拍吻戲了，不像話！覺得自己不守婦道，人家把我看成什麼樣子，他走了就可以演了嗎？但其實原先都是沒有的，劇本上都沒寫的。」至於心中有沒有跟丁強說些什麼？李璇說，「就跟他說對不起囉。」坦言當演員就是聽導演的話。而劇中李璇的角色100多歲，私下她不想「永生」認為老了就不漂亮了，李千娜倒是想永生，「永生才能生更多，我希望可以陪著我的小孩一起長大。」天心則希望哪天能源可以取之不盡，或是用其他的東西替代，下了班就能飛韓國和老公見面。李銘順則認為科技的發達有好有壞，人類要有瑕疵才叫「人類」，所以他寧願迷路也不會用導航，唯一想依賴科技的是希望幫他填表格和讀信，他也說現在的人都很依賴傳訊息，但如果有急事，他希望直接用電話溝通，例如在開車到劇組的路上，助理走錯路，「我會希望他馬上打電話卻認，而不是傳簡訊。」天心表示平時會關注科技的進步，尤其時醫美方面，「人為什麼會變老，如果有科技讓細胞不死掉，我一定先買。」趙逸嵐劇中飾演科技集團的工程師，李千娜則是自然派歌手，兩人因為科技的信賴度時常起爭執。劇中李千娜有翻車戲，導演周美玲說，「是二手的比較有型的車子，只有一次機會，現場加了5台機器。」李銘順看了只想，「這輛車在新加坡20多萬，拿來這樣翻！」三立都會台推出人性科幻影集《Q18量子預言》，該劇由鴻海科技集團出品並投資拍攝、文化內容策進院、金禾創意股份有限公司共同出品，周美玲擔任總導演與編劇統籌，跨界結合科技與戲劇，共同探討量子世界的人性。《Q18量子預言》8／16起每週五晚上十點於三立都會台首播。