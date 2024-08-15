護樹新利器　中市首創「光達檢測」技術判讀生長

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台中市政府與中興大學園藝學系教授、業界專業團隊產官學合作，為強化樹木保護、提升綠化管理的精準度及保障市民安全，首次於南屯區大容東、西街（文心路一段至大墩十八街）導入「光達檢測」技術，定期觀測樹木尺寸，利用光達3D影像判讀生長趨勢，為樹木保護開啟新篇章。建設局長陳大田今(15)日到現場視察光達檢測作業情形時表示，有別於以往VTA目視檢測方式，透過科技數據化方式紀錄及識別樹木狀況，快速精準，即早發現潛在樹倒的問題株，並做好風險因應處理，進一步保護城市的綠樹資源。陳大田指出，此次光達檢測選址在南屯區大容東、西街（文心路一段至大墩十八街）是地方知名且密集的住宅區，現況有河川及樹木林蔭，沿線多達88株且樹高10公尺以上的垂榕；隨著樹木生長越來越高，市府考量樹木倒伏風險妨礙居家安全，首次於市區人行道試辦光達檢測作業，進行樹木的健康檢查，導入科技數據化管理，藉由光達技術高效識別樹木生長情形協助判讀，可以即時進行因應處理，減少病害擴散的風險，守護市民的安全。陳大田說，造成樹木倒塌的原因很多，但多數發現是感染「褐根病」的樹木，目前全台主要皆以人工目視巡檢方式，再以超音波、應力波及破壞式探針等方式檢測，但在樹木受感染的早期階段較難識別病害，且人眼辨識並不準確、檢測程序較長及人力量能有限；此次台中市導入科技光達檢測，藉由大數據資料分析前後比對，可以即時採取適當作為，預防樹木倒塌危害，未來市府將視此次試辦成效，持續推動於其他市區人行道、公園綠地等，使用大數據分析的做法，讓樹木巡檢可以更全面、更有效率達到事先預防、即時處置，為樹木保護開啟新紀元。建設局指出，「光達檢測」是一種感測技術，以發射低功率、人眼可視安全的激光進行脈衝測量，生成3D點雲圖像，同時提供精確的地理空間及點位，檢測的方式分為固定式、手持式、車載式等，其中以固定式的精準度最高，目前常見的應用包含地形監測及變遷分析、房屋模型、建築物及橋樑監測等。建設局表示，此次採用高精度的「固定式光達」運用在樹木監測，可以捕捉樹木的三維結構，包括樹幹、樹枝和樹冠等。精確測量樹木的各個尺寸，有助於識別過高或傾斜的樹木，並依據樹冠的密度和形狀，判斷樹勢生長的健康狀況，通過多次監測掃描和比較樹木的三維數據，可追蹤樹木外型狀況的變化，及早發現樹木潛在問題並採取預防措施。