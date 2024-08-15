《小孩不笨3》暌違18年經典回歸　女星曝關鍵原因：為了要等我

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▲電影《小孩不笨3》9月20日全台上映，江松恒（左）、柳勝美演出母子。（圖／華映）

新加坡導演梁志強自編自導自演電影《小孩不笨3》，暌違18年強勢回歸，此次新片是繼2002年電影《小孩不笨》、2006年電影《小孩不笨2》之後的最新續集，討論關於教育政策以及升學文化對親子之間的影響。今（15）日發布電影前導海報、定檔日期，導演笑說：「距離《小孩不笨2》上映已經18年，生一個小孩的話都已經成年了！」首次出演新加坡電影，飾演「虎媽」的中國大陸知名演員胡靜馬上接話：「可能就是為了要等我吧！」此系列前二集強調不是成績好、進名校就代表人生可以一帆風順，而現在進入變化快速的網路時代，導演梁志強說：「現代教育與過去不同，現代孩子有自己的想法，父母必須嘗試進入孩子的世界，了解孩子的想法。這也是我決定繼續拍攝《小孩不笨3》的原因。」他也透露：「《小孩不笨3》其實花了10年的時間的籌備才完成，很早之前就有構思開拍第三集，但又剛好遇上新冠疫情，光是劇本前後就修了8年，所以相隔18年才有《小孩不笨3》的誕生，希望大家喜歡。」《小孩不笨3》故事描述，升學大敵當前，媽媽文婷（胡靜 飾）展開「各式包贏」攻略，逼著兒子梓豪（周俞辰 飾）念書，所有魔鬼補習方法接踵而來，完全不理會孩子承受得了嗎？梓豪靠著死背活背讓成績明顯進步，引起校內一直以來的學霸Jayden（江松恒 飾）的媽媽Sophia（柳勝美 飾）的注意，深怕兒子坐不上第一名的寶座。Sophia逼著孩子瘋狂念書，開始了第一名爭奪戰，只要能拿第一的方法無所不做，為了贏而不擇手段，在兩個媽媽的重重壓力之下，孩子能如願以償的讓成績突猛進嗎？原本幸福的家庭，因為學業成績暗流洶湧，更大的危機正在後面隨時爆發。