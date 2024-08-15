柯文哲各項花費沒找館長！苗博雅抱不平：如果我是他應該會難過

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民眾黨政治獻金申報風波越演越烈，台北市議員苗博雅今（15）日感嘆說，「如果我是館長，應該會難過吧...」並直呼「小草吃飯錢，柯P隨便花，真心換絕情，柯文哲身邊那些高薪男女空瓶，到現在出事了還在拗，這是哪門子的新政治呢？」台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金案，昨天約談會計師端木正、木可公司董事長李文娟等6人，檢察官認為端木正、李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控。面對民眾黨政治獻金風波延燒，苗博雅感嘆說，館長捐錢、出力，粉絲的錢都捐給柯P選舉，電商生意放一邊，結果按他們報給監察院的帳，還有記者會的說法，「柯P選舉，什麼都買貴，貴得不得了」。苗博雅細數，總部裝潢300坪，花1500萬，沒有找裝潢過多家大型店面的館長、管理價值700萬的小物倉儲物流客服，竟然花了1300萬管理費，沒有找電商專業的館長。苗博雅提到，做14支柯文哲獨白的影片，找一家沒有代表作的公司，花了1000萬，一支影片要價70萬，沒有找流量怪物館長、一場造勢活動500萬，沒有找幫柯P辦活動的館長、買便當，一筆就報帳96萬，竟然沒有買館長的便當。苗博雅提到，柯文哲每次都喊窮，投票前一天都還在號召支持者捐錢，結果現在發現，原來柯文哲不是沒有錢，只是柯P沒讓你知道他怎麼用錢，「現在帳本對不起來，柯文哲說虧空至少2000萬，然後報假帳的解決方法是要照程序，就是錢要多一點」。苗博雅嘲諷，小草吃飯錢，柯P隨便花，真心換絕情，「柯身邊那些高薪男女空瓶，到現在出事了還在拗拗拗拗拗，這是哪門子的新政治呢？」