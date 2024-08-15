特企／鍋燒意麵品牌創業故事：台南gㄡgㄡ專賣店的誕生與理念

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品牌理念與精神宗旨台南市充滿著各式各樣的鍋燒意麵店，從早餐店到飲料店無不見其蹤影。儘管市場競爭激烈，gㄡgㄡ依然選擇在此開設一家鍋燒專賣店。身為土生土長的台南人，品牌創辦團隊從小便對鍋燒意麵情有獨鍾。然而，他們深知高湯粉和味精雖然能調出美味的餐點，卻可能對身體造成負擔。gㄡgㄡ秉持著「己所不欲，勿施於人」的精神，致力於使用原型食物，並以雞骨和蔬菜熬製高湯，讓每一位顧客在享用美味餐點的同時，亦能減少顧慮。品牌名稱與LOGO的意涵gㄡgㄡ這個品牌名稱源自於創辦人和朋友間的秘密用語，是英文「gogo」的變形。每當他們要前往下一個地點時，總會有人說出「G.O.G.O」，代表著一種愉快的出發精神。將其作為品牌名稱，希望每位顧客能自信地邀請朋友一起來享用鍋燒，當他們說出「G.O.G.O」時，不僅是要出發，更是要前往gㄡgㄡ享受一頓美味的餐點。招牌商品及其背後故事gㄡgㄡ的濃厚番茄鍋燒是月排行榜第一名的口味。由於意麵本身是油炸食品，含油量較高，餐點在食用時容易出現油膩感。為了中和這種油膩感，創辦團隊決定加入「酸」的元素。在多次嘗試和參考其他鍋燒口味後，靈感來自於一次品嚐番茄炒蛋的經驗，讓他們想將家常菜與鍋燒結合。經過多日研發，終於成功推出濃厚番茄口味的鍋燒。這道菜品中的雞蛋特別使用散蛋的方式呈現，獨具特色。原材料的堅持與用心創辦人曾在一間日式餐廳工作，該餐廳標榜使用原型食物和簡單烹調方式，這些理念深深影響了他們，希望顧客前來用餐，不僅是因為美味。在創業初期，創辦人白天上班，晚上研究高湯熬製方式，嘗試過甘蔗、玉米、紅蘿蔔、小魚乾等各種食材，終於成功研發出如今的高湯。此外，在鍋燒的配料選擇上，他們也採用少量多樣的方式，讓顧客能在同一碗鍋燒中享受到雞、豬、魚、蛋、菜等多種食材，可依顧客喜好進行更換。創業初期，gㄡgㄡ主要通過外送平台販售，雖然客群不穩定，但逐漸吸引了一批忠實顧客。其中一位顧客幾乎每天都會叫上一碗鍋燒，甚至來到現場用餐，儘管當時並無內用座位供其使用。這位顧客的支持給了創辦人開店的勇氣，並在正式開業後依然支持著gㄡgㄡ。這段經歷深深激勵了創辦人，讓他們在最茫然的時候找到了堅定的信念。gㄡgㄡ希望在鍋燒口味上持續創新，並成為全台南、全台灣口味最多的鍋燒專賣店。未來的目標是讓每位觀光客來到台南，都有一個必吃行程，就是gㄡgㄡ。儘管這個目標實現可能需要很長時間，但創辦人相信，只要腳步穩健，未來的路會越走越遠。他們最終的願景是讓每個想吃鍋燒的人，都能在自己所在的城市，品嚐到gㄡgㄡ的美味鍋燒。在這個充滿挑戰與機遇的市場中，「gㄡgㄡ」以健康、美味和真誠的服務態度，贏得了顧客的喜愛與支持。他們的故事，不僅僅是一碗鍋燒的傳奇，更是一段關於夢想、堅持與人情味的感人篇章。