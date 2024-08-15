奧運奪金！ 王齊麟獲土銀百萬獎金　晉升最難九職等不用再考試

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▲土地銀行今（15）日舉行奧運球員表揚大會，羽球隊員王齊麟、網球隊「未來之星」曹家宜一同現身。（圖／記者朱永強攝）

▲成功追平台灣網球女雙紀錄的網球隊球員曹家宜，也獲土銀頒發20萬元獎金。（圖／記者朱永強攝）

2024巴黎奧運台灣羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟再度奪得金牌寫下歷史，亦成為奧運賽史上羽球男雙第1個連霸組合。目前王齊麟仍隸屬於土地銀行羽球隊，土銀今（15）日舉辦表揚大會，除頒發百萬獎金給王齊麟，更加碼為王齊麟記大功、特殊敘獎晉升一職等，未來1年的營養費等級亦同步提升。董事長何英明感謝王齊麟為國爭光，並透露王齊麟將從八職等升到九職，這也是升等最難的一關，只要通過這關，以後就不用再考試了，而且加計營養費等，王齊麟薪資已等同經理級。何英明在表揚大會特別感謝長期為土銀國內外賽事付出的教練團及後勤團隊，每一次競賽的成功不只是球員的努力，教練團、防護員及陪練員都是幕後英雄。為激勵球員，他親自頒發奬金100萬元予羽球隊球員王齊麟、50萬元予教練陳宏麟，總教練李松遠、助理教練林祐賢分別獲頒20萬元、10萬元。另外，成功追平台灣網球女雙紀錄的網球隊球員曹家宜亦獲頒20萬元獎金。何英明會中透露，8月4日觀看羽球男雙冠軍賽的心情，當時身在美國洛杉磯的他，全程只能手持平板觀賽，心情更是跟著戰況七上八下，甚至緊張到握拳而不自知，直到比賽結束，麟洋配確定奪金 ，他才鬆了一口氣，甚至一度高興的想跳起來，還好發現自己還在車內。何英明也提到，土銀深耕羽球、網球多年，其中羽球隊於1976年成立，至今已48年，比他待在土銀的時間還久，網球隊也有27年歷史，也投入更多經費，從上屆東京奧運「麟洋配」奪金之後，土銀每年編列球隊專案預算增加超過6成， 從3千多萬元增至5800萬元，以提升球員福利、持續更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，使球員能在最佳狀態全力衝刺賽事並爭取好成績。另外，為使球隊能有專屬訓練場所，土銀在新店區設有羽球館及網球場，歷經多年球隊訓練成效斐然，去年共獲得138面獎牌，其中金牌46面，今年至今也累積25面金牌，更連續15年榮獲教育部體育推手獎金質獎的肯定。土銀更重視向下紮根，長期培育選手，目前已與11所學校簽訂建教合作，並積極網羅更多優秀選手，羽球隊正式隊員已有20人，較上一屆賽事多6人，未來仍會繼續擴編，且為讓球員在場上無後顧之憂，土地銀行提供球員在退役前一年銀行業務訓練及輔導，保障退役球員接軌銀行業務。此外，何英明說，球員進來土銀是終身保障，可以一直打到退役，退役之後經一年職訓，球員就能順利轉換銀行員，從過去經驗來看，球員轉換行員比外面招考進來表現好很多，因為球員有更好韌性及經歷過挫折考驗，相信轉任後都可以成為優秀的土銀行員。不過，土銀招考行員進來後，從五職等一路爬升到八職等都要考試，王齊麟目前是土銀八職等行員，這次在奧運金牌加持下，可進一步晉升到九職等，何英明則透露，從八職等跨入九職等最難考，有些行員在八職等一卡就是好幾年，可是只要成功晉升九職等 ，終身就不用再考試。何英明表示，王齊麟非常幸運，這的升等對他特別重要，有了奧運的好成績，也有助於他跨越這升等最難的一關 ，上次東京奧運奪金，王齊麟也從七職等升到八職等 。這次升等之後，王齊麟除了土銀行員的薪水之外，還有營養費和特別營養費，整體而言收入相當於土銀11職等經理。除表揚球員的榮耀事績，土銀最後也安排「傳承」的溫馨時刻，讓年輕羽球隊員與王齊麟相見歡並獻花，王齊麟則回贈羽球拍，象徵土銀羽球隊新世代球員承接球技與運動家精神，讓土銀羽球隊持續為國爭光，再創佳績。同時，為慶祝麟洋雙連霸，土銀推出一系列限時優惠方案回饋客戶，例如刷土銀信用卡抽臺北巴黎雙人來回機票等系列活動，另將特別規劃發行「羽球認同卡」，希望各界繼續給予土地銀行支持。何英明也期許，「麟洋配」的二連霸不只是一時的熱潮，而是所有台灣人更投入及支持運動的開始。土銀除了持續每年辦理青少年羽球夏令營及公益教學活動外，並將與政府、民間企業繼續攜手合作，一起做運動選手的最佳後盾，讓台灣體育越來越好，選手表現也越來越精彩，一起繼續往前走，打響台灣這個名號。