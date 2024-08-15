麗嬰房數位轉型有成 攜手宇匯打造Baby Connect登場

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▲ 麗嬰房董事長林柏蒼（右二）於股東會宣布，公司將以嬰兒事業為主軸，積極拓展多元化經營。（圖／麗嬰房提供）

在地深耕逾半世紀的麗嬰房，因應少子化積極轉型，除了精簡實體門市佈局外，同步強化電子商務版圖，拓展電商平台銷售通路，更傾力打造自營官網。同時，麗嬰房亦導入先進的行銷科技，建構完善的會員資料庫，透過精準的數據分析，量身打造個人化行銷策略，成功實現虛實整合的營運模式。麗嬰房董事長林柏蒼於股東會宣布，公司將以嬰兒事業為主軸，積極拓展多元化經營。其中，備受矚目的零售媒體網路（RMN）更被視為數位轉型的重要一環，憑藉麗嬰房長時間經營母嬰市場的豐富經驗，結合先進的數據分析技術，麗嬰房所打造的 Baby Connect 零售媒體網路，將成為母嬰市場最具影響力的 RMN 平台。林柏蒼表示，減少實體門市數量是公司降低營運成本的策略之一，同時，麗嬰房將積極透過網路與數據應用的新技術，拓展服務範圍，並加強與會員的互動。林柏蒼強調，未來，門市將轉型為提供顧客感官體驗中心，而數據應用則將加速滿足顧客需求，強化麗嬰房的數據應用能力已刻不容緩。麗嬰房總經理陳仁沛表示，宇匯知識科技是打造 Baby Connect 零售媒體網路的關鍵策略夥伴。宇匯擁有近 30 年的廣告經驗，並擁有自主研發系統，其深厚的技術實力為 Baby Connect 提供了強大的技術支持。陳仁沛指出，母嬰數據結構具有其特殊性，宇匯能根據需求，對既有產品進行客製化修改，打造出最符合麗嬰房需求的系統。這也顯示了宇匯在技術上的靈活性，以及對客戶需求的深刻理解。麗嬰房副總經理 Ricardo Davila 表示，Baby Connect 是麗嬰房現代化轉型長期計畫的一部分。結合麗嬰房豐富且標籤化的數據、長年累積的顧客體驗以及宇匯知識科技的 AI 演算法與技術，Baby Connect 成為品牌在台灣接觸目標族群的最佳途徑。宇匯知識科技董事長周培林表示，麗嬰房在台灣深耕超過一甲子，對母嬰童市場擁有相當深入的了解與洞察，在數據的累積、整理和隱私把關上相當完整，是提供零售媒體關鍵數據的首選。藉由數據和技術的合作，相信可以打造具有相當競爭力的母嬰童 RMN 。麗嬰房推出的 Baby Connect 平台，成功整合了母嬰相關數位媒體，將廣告轉化為有價值的內容，直接傳遞給有需求的特定族群。這種做法與國際上 RMN 與媒體合作的趨勢不謀而合。林柏蒼認為，麗嬰房推出 Baby Connect 平台，將為台灣數位廣告產業注入一股新動能。透過這個平台，台灣本土業者有機會攜手打造一個完整的數據生態圈，逐步打破外資壟斷的局面。