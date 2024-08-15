地牛翻身！5.7地震全台有感　震後住宅「潛在危險」裂縫一次檢視

今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，並接連發生多起餘震。地震後要如何知道自家房子結構安全有沒有問題？《NOWnews今日新聞》根據政府公開「震災後住家房屋自我檢查手冊」資訊，將住宅震後自我健檢注意事項，彙整成3圖表，讓讀者輕鬆搞懂。
地震後，房屋健檢應先從外往內看，先檢查整棟大樓，問看看左鄰右舍、樓上樓下是否也有損害，再來查看整棟大樓是否有異常傾斜、沈陷現象，並檢查門窗是否被擠壓變形，牆壁有無龜裂，樑柱、樓板有無裂痕。
當樑、柱與牆面出現「裂縫」時，別太著急，可先依《NOWnews今日新聞》繪製的RC牆、磚牆與樑柱自我檢查圖比對，若為有潛在危險的裂縫形態，建議立即找結構技師來進行安全性檢測，但若裂縫寬度在0.2公分以下，則可自行修復。
📌RC牆（鋼筋混凝土）6裂縫情形要注意
1、斜向裂縫★
2、X形裂縫★
3、水平裂縫★
4、牆面窗／開口四角外擴裂縫★
5、外牆X形裂縫：縫寬0.2公分以下可自行修復
6、沿鋼筋處裂縫：應立即修補
★裂縫寬度0.2公分以下，可自行修復
📌磚牆6裂縫情形要注意
1、斜向X形裂縫
2、橫向裂縫★
3、牆面開口對角裂縫★
4、柱／樑邊緣裂縫★
5、門楣磚牆裂縫：多產生於隔間牆，可自行修復
6、窗／冷氣口裂縫：可自行修復
★可自行修復，發生在3樓以下老舊建物需專業人員評估
📌樑6裂縫情形須請專家評估
1、柱頂／柱底斜向紋裂
2、柱交叉裂痕
3、樑縱向裂縫
4、樑頂邊斜向明顯裂縫
5、樑交叉明顯裂縫
6、樑細小裂紋：可自行修復
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當樑、柱與牆面出現「裂縫」時，別太著急，可先依《NOWnews今日新聞》繪製的RC牆、磚牆與樑柱自我檢查圖比對，若為有潛在危險的裂縫形態，建議立即找結構技師來進行安全性檢測，但若裂縫寬度在0.2公分以下，則可自行修復。
📌RC牆（鋼筋混凝土）6裂縫情形要注意
1、斜向裂縫★
2、X形裂縫★
3、水平裂縫★
4、牆面窗／開口四角外擴裂縫★
5、外牆X形裂縫：縫寬0.2公分以下可自行修復
6、沿鋼筋處裂縫：應立即修補
★裂縫寬度0.2公分以下，可自行修復
📌磚牆6裂縫情形要注意
1、斜向X形裂縫
2、橫向裂縫★
3、牆面開口對角裂縫★
4、柱／樑邊緣裂縫★
5、門楣磚牆裂縫：多產生於隔間牆，可自行修復
6、窗／冷氣口裂縫：可自行修復
★可自行修復，發生在3樓以下老舊建物需專業人員評估
📌樑6裂縫情形須請專家評估
1、柱頂／柱底斜向紋裂
2、柱交叉裂痕
3、樑縱向裂縫
4、樑頂邊斜向明顯裂縫
5、樑交叉明顯裂縫
6、樑細小裂紋：可自行修復