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地牛翻身！5.7地震全台有感　震後住宅「潛在危險」裂縫一次檢視

記者劉彦誼／綜合報導

▲今17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，並接連發生多起餘震。地震後要如何知道自家房子結構安全有沒有問題？住宅震後自我健檢注意事項3圖表，幫助讀者一次檢視「潛在危險」裂縫。（示意圖／家庭消費中心攝）
▲今17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，並接連發生多起餘震。地震後要如何知道自家房子結構安全有沒有問題？住宅震後自我健檢注意事項3圖表，幫助讀者一次檢視「潛在危險」裂縫。（示意圖／家庭消費中心攝）
今（15）日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，並接連發生多起餘震。地震後要如何知道自家房子結構安全有沒有問題？《NOWnews今日新聞》根據政府公開「震災後住家房屋自我檢查手冊」資訊，將住宅震後自我健檢注意事項，彙整成3圖表，讓讀者輕鬆搞懂。

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地震後，房屋健檢應先從外往內看，先檢查整棟大樓，問看看左鄰右舍、樓上樓下是否也有損害，再來查看整棟大樓是否有異常傾斜、沈陷現象，並檢查門窗是否被擠壓變形牆壁有無龜裂，樑柱、樓板有無裂痕。

當樑、柱與牆面出現「裂縫」時，別太著急，可先依《NOWnews今日新聞》繪製的RC牆、磚牆與樑柱自我檢查圖比對，若為有潛在危險的裂縫形態，建議立即找結構技師來進行安全性檢測，但若裂縫寬度在0.2公分以下，則可自行修復。

📌RC牆（鋼筋混凝土）6裂縫情形要注意
1、斜向裂縫★

2、X形裂縫★

3、水平裂縫★

4、牆面窗／開口四角外擴裂縫★

5、外牆X形裂縫：縫寬0.2公分以下可自行修復

6、沿鋼筋處裂縫：應立即修補

★裂縫寬度0.2公分以下，可自行修復

▲地震自我檢測，RC牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲地震自我檢測，RC牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
📌磚牆6裂縫情形要注意
1、斜向X形裂縫

2、橫向裂縫★

3、牆面開口對角裂縫★

4、柱／樑邊緣裂縫★

5、門楣磚牆裂縫：多產生於隔間牆，可自行修復

6、窗／冷氣口裂縫：可自行修復

★可自行修復，發生在3樓以下老舊建物需專業人員評估

▲地震自我檢測，磚牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲地震自我檢測，磚牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
📌樑6裂縫情形須請專家評估
1、柱頂／柱底斜向紋裂

2、柱交叉裂痕

3、樑縱向裂縫

4、樑頂邊斜向明顯裂縫

5、樑交叉明顯裂縫

6、樑細小裂紋：可自行修復

▲地震自我檢測，樑柱部分。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲地震自我檢測，樑柱部分。（圖／NOWnews社群中心製表）

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