地牛翻身！5.7地震全台有感　震後住宅「潛在危險」裂縫一次檢視

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▲地震自我檢測，RC牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）

▲地震自我檢測，磚牆部分。（圖／NOWnews社群中心製表）

▲地震自我檢測，樑柱部分。（圖／NOWnews社群中心製表）

，並接連發生多起餘震。《NOWnews今日新聞》根據政府公開「震災後住家房屋自我檢查手冊」資訊，將住宅震後自我健檢注意事項，彙整成3圖表，讓讀者輕鬆搞懂。地震後，房屋健檢應先從外往內看，先檢查整棟大樓，問看看左鄰右舍、樓上樓下是否也有損害，再來查看整棟大樓，並當樑、柱與牆面出現「裂縫」時，別太著急，可先依《NOWnews今日新聞》繪製的RC牆、磚牆與樑柱自我檢查圖比對，，但若裂縫寬度在0.2公分以下，則可自行修復。1、斜向裂縫★2、X形裂縫★3、水平裂縫★4、牆面窗／開口四角外擴裂縫★5、外牆X形裂縫：縫寬0.2公分以下可自行修復6、沿鋼筋處裂縫：應立即修補★裂縫寬度0.2公分以下，可自行修復1、斜向X形裂縫2、橫向裂縫★3、牆面開口對角裂縫★4、柱／樑邊緣裂縫★5、門楣磚牆裂縫：多產生於隔間牆，可自行修復6、窗／冷氣口裂縫：可自行修復★可自行修復，發生在3樓以下老舊建物需專業人員評估1、柱頂／柱底斜向紋裂2、柱交叉裂痕3、樑縱向裂縫4、樑頂邊斜向明顯裂縫5、樑交叉明顯裂縫6、樑細小裂紋：可自行修復