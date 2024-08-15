宜蘭5.7地震晃到暈！國家級警報終於響了　PTT讚爆揭「神級功能」

地震國家級警報終於響了！今（15）日下午17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，多縣市震度都有3級以上，許多正準備下班的上班族瞬間被嚇壞。中央氣象署也判定該起地震與「0403花蓮大地震」並無關連，未來一週必須防範芮氏規模5以上的餘震。然而，在地震發生前夕，不少人都有收到「國家級警報」的提醒，隨後才開始晃動，讓不少人大讚：「這次終於收到了！」
由於上次在0403花蓮大地震之後發生的餘震，即便台北多次都有相當明顯的搖晃，但許多人都沒有收到「國家級警報」，直接成為國家級邊緣人，但在今天宜蘭近海發生芮氏規模5.7的地震之後，就立刻有網友在PTT發文「這次國家級警報是地震之前就傳過來，而且甚至隔了3秒才開始晃動，的確非常晃，但後來台北只有3級，不是4級才會有警報嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「超級讚！雖然是3級但的確是非常晃啊，就算是『預估4級』也支持要發送警報」、「本來就應該這樣才對，那時候花蓮半夜餘震都沒警報嚇死人了，這次提前響完全達到有預期心理的功能」、「我也是收到之後3秒才開始晃，但真的起了很大警醒作用，提前做好心理準備，這次國家級警報超級讚」、「那3秒已經夠讓人趕快找遮掩的地方，我這次終於收到警報了。」
地震國家級警報標準曝光！這次台北終於響了
然而根據現行的規定，國家級警報要發送的標準是當地震規模達到5以上、且區域震度4級以上時，氣象署就會針對該區域發布國家級警報，然而看了一下最終中央氣象署的地震報告當中，台北市的最大震度僅3級，並未達4級，不過記者當時人在買晚餐，現場所有人都同步收到國家級警報，甚至也有一位阿伯表示：「吼！上次花蓮灣家隆謀（我們這邊都沒有）啦」，隨後過了3至4秒才開始晃動，不少人都緊急離開店家到外頭等待地震結束。
不過如果你還是在這回沒收到國家級警報的話，可以下載《NOWnews》今日新聞的APP，因為《NOWnews》與中央氣象署有串接，當台灣發生規模較大、震度影響範圍較廣的有感地震，讀者便可在第一時間收到推播，得知中央氣象署的即時地震站資料，包括地震時間、各地區預估震度。記者實際測試，APP推播的速度會比地震震波早3至4秒，可幫讀者多爭取一些反應時間，減緩恐慌心理。
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然而根據現行的規定，國家級警報要發送的標準是當地震規模達到5以上、且區域震度4級以上時，氣象署就會針對該區域發布國家級警報，然而看了一下最終中央氣象署的地震報告當中，台北市的最大震度僅3級，並未達4級，不過記者當時人在買晚餐，現場所有人都同步收到國家級警報，甚至也有一位阿伯表示：「吼！上次花蓮灣家隆謀（我們這邊都沒有）啦」，隨後過了3至4秒才開始晃動，不少人都緊急離開店家到外頭等待地震結束。
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