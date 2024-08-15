宜蘭5.7地震晃到暈！國家級警報終於響了　PTT讚爆揭「神級功能」

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▲宜蘭近海今（15）日下午發生芮氏規模5.7的地震，國家級警報大響，記者人位在台北信義區也有收到。（圖/記者張嘉哲翻攝）

▲宜蘭縣近海下午發生芮氏規模5.7地震，根據地震報告顯示，雖然台北市還不達國家警報最大震度4級發布標準，但這次地震仍然有發送，讓不少人大讚。（圖／中央氣象署）

▲下載《NOWnews》APP可掌握即時新聞，並在第一時間接收地震速報。（圖／記者黃韻文攝）

地震國家級警報終於響了！今（15）日下午17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震，多縣市震度都有3級以上，許多正準備下班的上班族瞬間被嚇壞。然而，在地震發生前夕，由於上次在0403花蓮大地震之後發生的餘震，，直接成為國家級邊緣人，貼文一出，不少網友紛紛回應、「那3秒已經夠讓人趕快找遮掩的地方，我這次終於收到警報了。」然而根據現行的規定，，然而看了一下最終中央氣象署的地震報告當中，，不少人都緊急離開店家到外頭等待地震結束。不過如果你還是在這回沒收到國家級警報的話，可以下載《NOWnews》今日新聞的APP，，得知中央氣象署的即時地震站資料，包括地震時間、各地區預估震度。