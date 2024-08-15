宜蘭5.7地震！花蓮鯉魚潭「鏡頭君」上下晃爆　狂搖43秒畫面驚人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花蓮鯉魚潭即時影像顯示，17時06分39秒開始發生地震，「鏡頭君」當下隨即上下左右劇烈搖晃。（圖／翻攝自「花蓮鯉魚潭即時影像」YT）

▲今日17時06分，宜蘭縣近海發生芮氏規模5.7地震。（圖／中央氣象署）

宜蘭縣近海今（15）日一連發生4次有感地震，其中17時06分的地震規模更是達到5.7，最大震度5弱，出現在花蓮縣武塔、南澳地區。而接近震央的花蓮鯉魚潭即時影像可見，地震當下「鏡頭君」劇烈搖晃43秒，程度相當驚人，也讓一票網友見狀忍不住驚呼：「晃得太可怕了！」宜蘭縣近海今17時06分率先發生第一起地震，也是稍後一連串餘震中最有感的，規模達到5.7、最大震度5弱，幾乎全台都能明顯感受到搖晃。而花蓮鯉魚潭即時影像顯示，17時06分39秒開始發生地震，「鏡頭君」當下隨即上下左右劇烈搖晃，直到17時07分22秒才逐漸平靜，這中間足足搖了43秒。今日17時開始宜蘭縣近海一連發生4起有感地震，17時06分先是發生芮氏規模5.7地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方38.3公里 ，地震深度9公里，最大震度5弱，為在宜蘭縣武塔、南澳；緊接著17時07分又發生芮氏規模4.5餘震，震央位在宜蘭縣政府南南東方37.8公里，地震深度13.3公里，最大震度4級。而17時16分又發生芮氏規模4.3地震，震央位在宜蘭縣政府南南東方37.0公里，地震深度10.6公里，同樣最大震度4級，且皆為在宜蘭縣。17時33分則有芮氏規模4.7地震，震央位於宜蘭縣政府南南東方35.7公里，地震深度9.4公里，最大震度4級。