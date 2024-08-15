凱蒂佩芮拍火辣MV出事了！擅闖環境保育區　被西班牙政府盯上

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱蒂佩芮睽違4年性感回歸，在新歌MV中大秀超火辣身材。（圖／環球音樂提供）

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）睽違4年將在9月20日推出全新專輯《143》，近日推出第二首單曲〈LIFETIMES〉的MV，她特別前往西班牙巴利阿里群島拍攝，在裡面大曬好身材。不過這支MV卻吸引西班牙政府的注意，因為巴利阿里群島屬於被列管的重要天然資源， 因此如果需要商業拍攝，需要獲得當地環境部授權，目前相關部門已經將沙丘圍住。凱蒂佩芮這次特別前往西班牙巴利阿里群島拍攝〈LIFETIMES〉的MV，看到她身穿比基尼大秀好身材，輕快的電子節拍搭配一幕幕海灘戲水與夜生活畫面，營造滿滿的夏日渡假氛圍，不過因為當地包含因為特殊生態而受到保育的沙丘，因此被列為重要天然資源管理，如果需要進行商業目的拍攝，需要先通過當地環境部的授權。據《BBC》等外媒報導，這支MV目前被西班牙政府盯上，雖然在當地拍攝MV沒有違法，但因為沒有事先經過許可，因此當地政府相當不滿，目前相關部門已經用繩索將沙丘圍住，且開始進行調查；當地影片製作公司則說已經取得所有必要的許可，「我們有取得口頭授權。」凱蒂今年5月離開主持7季的選秀節目《美國偶像》的評審職位，專心為全新音樂作品暖身，睽違4年終於要在9月20日推出新專輯《143》，這次專輯取名作《143》，除了有「我愛你」之義，也是凱蒂的天使數字，她表示「我創作了一張大膽無懼、熱情洋溢、慶祝性的流行舞曲音樂專輯，並以象徵愛的數字『143』作為貫穿其中的訊息。」但沒想到專輯還沒發行就先傳出爭議。