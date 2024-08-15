祈營運興隆平安順福！台灣中油石化事業部舉辦中元普渡祈安法會

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▲台灣中油石化事業部舉辦中元普渡祈安法會。(圖／中油公司石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦中元普渡祈安法會，執行長黃三泰(左2)率主管，祈求工廠操作順利，人員平安。(圖／中油公司石化事業部提供)

▲台灣中油公司石化事業部舉辦中元普渡祈安法會，祈求營運興隆、工廠操作順利、所有員工平安。(圖／中油公司石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部於今(15)日，在該事業部，舉辦中元普渡祈安法會，祈求營運興隆、工廠操作順利、所有員工平安，也祈願地方鄉親均能平安健康。台灣中油石化事業部中元普渡祈安法會，邀請普願寺的上淨下音法師主持法事，由石化事業部執行長黃三泰擔任主祭，副執行長吳祐明、何信杰、廠長謝旻志，以及各級主管、員工和承攬商等百餘人共同參與，場面莊嚴隆重。中元普渡祈安法會活動會場，設有往生壇(超渡壇)、焦面壇(普施壇)，敬備鮮花、素果、米糧、罐頭、素粽、糕點等祭品供奉。普願寺的眾法師，以莊重的儀軌進行超度與祈福，引領與會中油石化事業部人員，依序執花禮拜，並在虔誠持誦的大悲咒梵音聲中，到廠區各處進行灑淨儀式，旨在安定員工身心，祈求公司營運興隆、工廠操作順利。中油石化事業部執行長黃三泰表示，企業在追求卓越運營的同時，也肩負著社會責任，此次中元普渡祈安法會不僅是對員工身心健康的關懷，也是對地方鄰里福祉的祈願，石化事業部期盼通過這一傳統儀式，祈求公司營運興隆，工廠操作順利，將平安祥和的祝福傳遞給每一位員工及社區居民。