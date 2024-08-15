天氣預報／全台防豪雨！週末泡湯「雨下到發霉」　中南部紅到發紫

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▲週五、週六北台灣午後將有大雨和豪雨，週日至下週二，西南風增強，中南部雨勢更大。（圖／中央氣象署）

豪雨下不停！中央氣象署提醒，，週日至下週二（8/18至8/20）西南風增強，中南部雨勢更大、更久，天氣預測圖上「紅到發紫」，，近期並無颱風影響台灣。氣象署預報員黃恩鴻指出，今（15）日接近中午開始，各地就陸續出現降雨情況，時雨量普遍都有30至50毫米，南投山區甚至達到100毫米，單日累積雨量在新竹、彰化、雲林、南投都超過100或200毫米，；午後有各地留意雷陣雨，中部以北、山區有局部大雨或豪雨。黃恩鴻說明，低壓帶的影響會持續到下週二，，整天有「局部短暫陣雨或雷雨」，且等級來到大雨，台南以南更可能有局部豪雨，其它地區午後雨勢也會增加，都有局部大雨發生的機率。黃恩鴻提及，週三開始水氣終於減少，隨著太平洋高壓增強帶來穩定的大氣環境，降雨區域縮小，但此外，先前生成的「悟空颱風」已經消散，「安比颱風」則在今天下午升級為中颱，目前持續朝北北西往日本東南方移動，近日有旅日形成的民眾務必特別小心，