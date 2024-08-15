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成大教授「涉詐助理費」　校方最新回應：判決影響能否繼續聘用

記者林則澄／台北報導

成功大學針對工學院鄭姓教授涉詐助理費一事，最新回應指出，倘若該師判決有罪，就會按照《教師法》決定聘僱事宜。（圖／翻攝自成功大學臉書）
成功大學針對工學院鄭姓教授涉詐助理費一事，最新回應指出，倘若該師判決有罪，就會按照《教師法》決定聘僱事宜。（圖／翻攝自成功大學臉書）
成功大學工學院一名鄭姓教授，涉嫌利用研究計畫詐領助理費，昨（14）日經檢方複訊後以80萬元交保，並且限制出海、出境。校方當天對此說明，後續若有相關判決，將會透過教師評審委員會依教師獎懲辦法依法辦理。副校長李俊璋今（15）日稍晚接受《NOWnews今日新聞》記者電訪更進一步指出，倘若該師經判決有罪，學校也會根據《教師法》相關規定決定聘僱事宜。

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成功大學工學院一名鄭姓教授，涉嫌透過研究計畫，假借學生當作人頭詐領助理費，並且浮報助理費不實核銷。地檢署昨日指揮調查局調查處偵辦此案，搜索鄭姓教授研究室與辦公室，並且查扣相關資料，傳喚鄭姓教授及其學生一共11人到案說明，經檢方複訊後，鄭姓教授以新台幣80萬元交保，並且限制出海、出境，其餘10名學生則被請回，全案目前仍在持續偵辦當中。

針對涉詐領助理費一事，成功大學當天說明，事前並未接獲相關檢舉或陳情，昨日一早配合檢調等相關單位，一切按照行政程序規定進行，全案目前仍在偵辦當中，基於偵查不公開原則相關細節無法透露，後續若有相關判決，將會透過教師評審委員會依教師獎懲辦法，依法辦理。

李俊璋今日更進一步指出，倘若鄭姓教授經判決有罪，學校也會根據《教師法》相關規定決定該師的聘僱事宜。

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