奧運羽球／王齊麟爆和李洋衝突內幕！目標再戰四年後洛杉磯奧運

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▲李洋（左）過生日，王齊麟感性發聲。（圖／王齊麟臉書）

巴黎奧運羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟成功衛冕奧運金牌2連霸，創下奧運史上第一次有男雙連霸金牌紀錄。不過王齊麟近期也常受邀參加各大節目，除了準備出發日本比公開賽，他今（15）日晚間現身「17直播」陪伴粉絲聊天，分享巴黎奧運的心路歷程，王齊麟個性也很直爽，屬於神經大條的性格，李洋則是軍人子弟出身，做事比較嚴謹，兩人也有過衝突，尤其是在這次奧運前，兩人有過一段小低潮。王齊麟表示搭擋李洋是屬於組織型，「我會聽他們的意見比較多，我是屬於直來直往，他是我的鬧鐘，他很規律，我比較隨意，但他有起床氣，他起來的時候要給他緩解的時間，我要看有沒有睡飽。」此外，王齊麟笑說私底下其實很迷星座運勢，比賽時會選擇當天幸運色去搭配比賽服裝，如果找不到自己的星座，就會看李洋的星座，他爆料，「賽服的顏色都是我決定，奧運都會看，內褲也會搭，最後一場是深灰色。」李洋目前在日本陪女友旅行，