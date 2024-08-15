奧運羽球／王齊麟爆和李洋衝突內幕！目標再戰四年後洛杉磯奧運

巴黎奧運羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟成功衛冕奧運金牌2連霸，創下奧運史上第一次有男雙連霸金牌紀錄。不過王齊麟近期也常受邀參加各大節目，除了準備出發日本比公開賽，他今（15）日晚間現身「17直播」陪伴粉絲聊天，分享巴黎奧運的心路歷程，王齊麟坦言，「很開心自己堅持過來了，那時候很壓抑，因為東奧成績很好，大家對你的表現會有期待，可能之後的公開賽沒有表現好，只有在日本得了冠軍，那一陣子也不太敢做其他事物，不然又會被別人說什麼。」對於目標2028洛杉磯奧運嗎？王齊麟也說：「我當然是這個方向努力，希望有機會可以再選上，然後再拼一次。」
王齊麟透露小秘密 麟洋配其實不合？
王齊麟個性也很直爽，屬於神經大條的性格，李洋則是軍人子弟出身，做事比較嚴謹，兩人也有過衝突，尤其是在這次奧運前，兩人有過一段小低潮。
王齊麟表示：「我們去年奧運積分剛開始，我們兩個人都受傷，所以表現不好，找不到一個調整的方法，所以會一直很低潮、鬱悶，所以他會希望我可以改變一些模式，我會覺得他幹嘛一直咄咄逼人，不用誰先低頭，就是兩個人把話講開，我們有找一個學長當中間人，讓我們把心裡話講出來。後來有成績就和好，就比較緩解當時抑鬱的氣氛，因為分數有賺到，比較能肯定對方所做的努力。」
王齊麟表示搭擋李洋是屬於組織型，「我會聽他們的意見比較多，我是屬於直來直往，他是我的鬧鐘，他很規律，我比較隨意，但他有起床氣，他起來的時候要給他緩解的時間，我要看有沒有睡飽。」
王齊麟跟女友「十元」陳詩媛的好感情被外界關注，王齊麟則是相當保護她，對於外界誤解，他也希望粉絲能夠多給兩人感情一些空間。
此外，王齊麟笑說私底下其實很迷星座運勢，比賽時會選擇當天幸運色去搭配比賽服裝，如果找不到自己的星座，就會看李洋的星座，他爆料，「賽服的顏色都是我決定，奧運都會看，內褲也會搭，最後一場是深灰色。」
李洋目前在日本陪女友旅行，王齊麟還跟他「視訊」連線，王齊麟更放閃李洋直呼：「你是我的心肝寶貝！」還彼此互虧，十分有趣。王齊麟尷尬說：「好久沒看到你，沒有變胖耶！」也跟好友互相「漏氣」。
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王齊麟個性也很直爽，屬於神經大條的性格，李洋則是軍人子弟出身，做事比較嚴謹，兩人也有過衝突，尤其是在這次奧運前，兩人有過一段小低潮。
王齊麟表示：「我們去年奧運積分剛開始，我們兩個人都受傷，所以表現不好，找不到一個調整的方法，所以會一直很低潮、鬱悶，所以他會希望我可以改變一些模式，我會覺得他幹嘛一直咄咄逼人，不用誰先低頭，就是兩個人把話講開，我們有找一個學長當中間人，讓我們把心裡話講出來。後來有成績就和好，就比較緩解當時抑鬱的氣氛，因為分數有賺到，比較能肯定對方所做的努力。」
王齊麟表示搭擋李洋是屬於組織型，「我會聽他們的意見比較多，我是屬於直來直往，他是我的鬧鐘，他很規律，我比較隨意，但他有起床氣，他起來的時候要給他緩解的時間，我要看有沒有睡飽。」
王齊麟跟女友「十元」陳詩媛的好感情被外界關注，王齊麟則是相當保護她，對於外界誤解，他也希望粉絲能夠多給兩人感情一些空間。
此外，王齊麟笑說私底下其實很迷星座運勢，比賽時會選擇當天幸運色去搭配比賽服裝，如果找不到自己的星座，就會看李洋的星座，他爆料，「賽服的顏色都是我決定，奧運都會看，內褲也會搭，最後一場是深灰色。」
李洋目前在日本陪女友旅行，王齊麟還跟他「視訊」連線，王齊麟更放閃李洋直呼：「你是我的心肝寶貝！」還彼此互虧，十分有趣。王齊麟尷尬說：「好久沒看到你，沒有變胖耶！」也跟好友互相「漏氣」。
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