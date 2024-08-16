ChatGPT深夜大當機！災情擴散全球網哀嚎　疑與新版本更新有關

人工智慧聊天機器人「ChatGPT」於台灣時間15日深夜突傳當機，災情遍及全球，不少使用者在社群媒體哀嚎無法順利進入網站頁面，甚至出現「502 Bad Gateway」錯誤代碼，直到台灣時間16日凌晨1點30分左右才恢復正常，其開發商人工智慧研究實驗室「OpenAI」證實了當機情況，且稱出現在手機應用程式與網頁版都出現故障現象
根據斷線追蹤網站「Downdetector」資料，ChatGPT在台灣時間15日晚間11點過後出現大量故障回報，超過75％使用者反映無法順利進入網站，剩下則稱無法正常使用。
OpenAI指出，這次傳出的連線逾時、無法登入情況不僅出現在網頁版本，就連ios與Android版本的應用程式也出現相同情況，OpenAI也稱已經了解目前情況，正著手進行調查本次故障的原因。
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OpenAI指出，這次傳出的連線逾時、無法登入情況不僅出現在網頁版本，就連ios與Android版本的應用程式也出現相同情況，OpenAI也稱已經了解目前情況，正著手進行調查本次故障的原因。
當機期間社群媒體X平台大批網友發文哀號，稱點擊進ChatGPT網站會跳出Bad Gateway錯誤代碼，也有人諷刺「現在還有人敢用ChatGPT嗎？」
而在OpenAI 自家開發者論壇上，也有工程師們也紛紛推論如果不是流量問題，那麼可能就是OpenAI先前所公告升級使用多模態模型GPT-4o，版本更新過程出現錯誤導致的當機。