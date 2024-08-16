ChatGPT深夜大當機！災情擴散全球網哀嚎　疑與新版本更新有關

我是廣告 請繼續往下閱讀

人工智慧聊天機器人「ChatGPT」於台灣時間15日深夜突傳當機，災情遍及全球，不少使用者在社群媒體哀嚎無法順利進入網站頁面，甚至出現「502 Bad Gateway」錯誤代碼，直到台灣時間16日凌晨1點30分左右才恢復正常，其開發商人工智慧研究實驗室「OpenAI」證實了當機情況，且稱出現在手機應用程式與網頁版都出現故障現象根據斷線追蹤網站「Downdetector」資料，ChatGPT在台灣時間15日晚間11點過後出現大量故障回報，超過75％使用者反映無法順利進入網站，剩下則稱無法正常使用。OpenAI指出，這次傳出的連線逾時、無法登入情況不僅出現在網頁版本，就連ios與Android版本的應用程式也出現相同情況，OpenAI也稱已經了解目前情況，正著手進行調查本次故障的原因。當機期間社群媒體X平台大批網友發文哀號，稱點擊進ChatGPT網站會跳出Bad Gateway錯誤代碼，也有人諷刺「現在還有人敢用ChatGPT嗎？」而在OpenAI 自家開發者論壇上，也有工程師們也紛紛推論如果不是流量問題，那麼可能就是OpenAI先前所公告升級使用多模態模型GPT-4o，版本更新過程出現錯誤導致的當機。