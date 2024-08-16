杜哈會談將邁入第2天、哈瑪斯未出席！堅持以色列需全面撤離

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國際調停者15日在卡達首都杜哈(Doha)恢復會談，再次努力推動以色列與哈瑪斯(Hamas)達成停火。哈瑪斯已表示，加薩(Gaza)停火必須包括以色列全面撤軍。美國與卡達官員則表示，將在16日持續談判。在展開杜哈會談之際，正值國際社會採取更廣泛的外交努力，要緩解自從哈瑪斯領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)在德黑蘭喪命以來加劇的緊張局勢。根據哈瑪斯控制下的加薩(Gaza)衛生部表示，這場戰爭至今已造成超過4萬人死亡。一支以色列代表團出席了杜哈會談，美國中央情報局(CIA)局長勃恩斯(William Burns)也加入談判。但這個巴勒斯坦伊斯蘭運動組織並未直接參與，哈瑪斯官員哈姆丹(Osama Hamdan)表示，如果以色列做出新承諾，他們將加入間接談判。美國國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)在華盛頓告訴記者，「今天是個充滿希望的開始」，但也坦承「還有許多工作要做」。哈瑪斯要求實施美國總統拜登(Joe Biden)在5月31日提出的停火與換囚計畫。哈瑪斯官員巴德蘭(Hossam Badran)在第一天的會談結束後發表聲明說，停火協議必須促成以色列部隊完全撤離這塊飽受摧殘的領土。「任何協議必須實現全面停火，(以色列)從加薩完全撤軍、(和)流離失所的人們返回家園」。哈姆丹告訴法新社說，以色列「至今了無新意」。以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)已表示，以軍必須繼續控制加薩與埃及邊境，以阻止武裝行動進入這塊領土。自從哈瑪斯去年10月7日突襲以色列引爆這場戰爭以來，只在去年11月達成一項為期一週的停火，當時有105名被劫持的人質獲釋，藉此交換關押在以色列監獄的240名巴勒斯坦囚犯。在停火談判進行的同時，加薩衛生部表示，在這處被圍困的巴勒斯坦領土內，已有40,005人喪命。更多中央廣播電臺新聞