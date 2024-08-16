誰將接替岸田文雄？日媒：小林鷹之選自民黨總裁　推薦人已有眉目

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日本首相岸田文雄，14日上午突然召開記者會，宣布不會參加下個月舉行的自民黨總裁選舉，意味著日本首相將在今年9月後換人，石破茂、高市早苗、河野太郎、茂木敏、小泉進次郎、小林鷹之、上川陽子等都是可能人選。有日媒獨家披露，小林鷹之在9月的黨總裁選舉中，報名所需的20名推薦人已有眉目，將在近日宣布參選消息。根據《共同社》報導，消息人士透露，日本自民黨籍眾議員、前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之，已確保參選黨總裁所需的20名推薦人門檻，計劃近期表態參選，並為此準備，可能成為繼岸田文雄宣布不參選後，加入參選行列的第一人。報導介紹，小林鷹之今年49歲，已4次當選眾議員，是自民黨內頗受關注的政壇之星，他在參拜靖國神社後，被問及如何應對總裁選舉時，聲稱只能提高身為政治家的能力，已有20名推薦人一事則是親近之人透露給外界的。報導提到，茂木敏充也已表達了參選意願，高市早苗、河野太郎、上川陽子、齋藤健亦都暗示了想要參選，總裁選舉呈現「混戰」格局。日本知名媒體人矢板明夫，14日也在臉書粉專分析，依他個人之見，自民黨總裁將會在小泉進次郎、茂木敏充、小林鷹之，這3個人中選出，還在結尾特別提到49歲的小林鷹之，是這次總裁選舉的「黑馬」，本身也是親台派，有可能獲得安倍派的主要成員，以及二階派的支持。