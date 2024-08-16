MLB／釀酒人不妙！強打Yelich背部傷勢將動刀治療　本季確定報銷

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MLB美國職棒密爾瓦基釀酒人今（16）日傳出壞消息，Christian Yelich現年32歲，今年球季4月和5月就曾因為背部發炎關係，2度進入到傷病名單，7月23日他的背部舊傷再度復發，也導致至今皆未出賽。釀酒人球團稍早則發表聲明表示，Yelich如今確定本季報銷，他也表示自己盡力全部努力，「我盡了一切努力，已經沒有其他選擇，是時候做出決定了。，必須要抱持著正面的態度，從長遠來看，一切都會好起來的。」Christian Yelich生涯是自馬林魚隊發跡，2018年賽季則轉戰至釀酒人，生涯曾3度入選全明星賽，並在2019年獲選為年度第一隊，也曾拿過國聯MVP。，今年留下出賽73場，敲出11發全壘打、42分打點、跑出21次盜壘成功，打擊三圍是亮眼的.315／.406／.504，攻擊指數則為0.909。