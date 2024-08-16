陳怡叡Yuri才爆熱戀千億富二代！深夜突喊「還是要相信愛」洩心聲

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▲樂天女神Yuri陳怡叡深夜PO雞湯文洩感情觀。（圖／Yuri陳怡叡IG）

▲陳怡叡否認身家千億的鞋業小開是男友，不過泳裝新照引來粉絲調侃。（圖／陳怡叡臉書）

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員陳怡叡（Yuri），被封「樂天第一美」、「地表最正啦啦隊女孩」，日前才傳出熱戀身家1400億鞋業富二代Steven，不過經紀人表示只是朋友聚會。她的感情世界備受關注，昨（15）日深夜突在社群發出感情雞湯文，感性表示：「還是要持續相信愛啊！」陳怡叡（Yuri）曾和藝人春風、毛弟（邱宇辰）、奧運金牌王齊麟傳緋聞，算是超強發電機，近日又被週刊爆料和身家1400億的鞋業富二代交往，她昨突有感而發，分享愛情觀的雞湯文，寫下「C」對於信任與愛之間的想法，「有了信任才有愛，我總是被身邊最親近的人出賣傷害，但是我還是堅定的選擇相信，因為我不想因為處處懷疑預防被傷害的可能，反而因此傷害了真正用心愛我的人。」陳怡叡（Yuri）文中鼓勵大家持續相信愛的力量，也指出A以國父革命的故事為例，不要因為一下失敗就放棄，也許失敗五次第六次才能遇到對的人，「所以我要一直抱著希望，直到那個對的人出現！」她最後也反問粉絲，「愛是一道課題，善良、勇敢且堅定，是一件不那麽簡單的事，你也願意為愛奮不顧身嗎？」似乎也是給自己打氣，要為愛堅定。陳怡叡（Yuri）在球場上人氣旺，前陣子爆出她有意想要退團，直播中坦言轉當樂天女孩後，第一次整個月都沒球團接的商業工作，更說：「我已經找不到任何留下來理由。」她8月3日出席伴手禮品牌一日店長活動，終於有工作了，她說先前確實有長達快一年時間沒有商業活動，新聞曝光後，有很多球團來接洽，「希望（樂天）球隊聽到我們的聲音，可以做出一些改進。」Yuri爆出失業危機，她表示「球隊內部」沒有安排工作，「應該不是只有我，我們成員有30幾個，蠻多女孩都有一樣的困擾。」她現在發行自己的單曲，積極找新方向。