奧運台灣英雄派對下午登場　劍門迎接、插畫背板等亮點一次看

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「Our Heroes！Team Taiwan 台灣英雄 榮耀同行」活動將在今（16）日登場，總統府內如火如荼進行各項佈置與彩排工作，總統賴清德昨在threads上搶先開箱現場佈置，亮點包含從車廳榮耀劍門、敞廳英雄派對、三樓迴廊勝利通道到大禮堂，每一個環節與角落都經過精心設計。我國代表團將於下午1時陸續進總統府，賴清德與副總統蕭美琴下午1時50分接見奧運英雄，針對台灣英雄派對府內佈景，進入車廳有榮耀劍門迎接代表團選手，派對區則特別規劃時尚拍照區、手作紀念品體驗區、飲料小點心慶祝吧，並請來台灣插畫家現場為每位凱旋歸來的英雄，製作個人專屬插畫。其中，令人眼睛一亮的是，敞廳現場有一面「台灣英雄插畫背板」，每一位代表團選手的英姿都被如實呈現在插畫牆上，重現感動。據指出，日前總統府音樂會上歌手沈文程與邵大倫飆唱動漫神曲〈直到世界的盡頭〉，當時背後螢幕結合舞台主視覺，並搭配60位前往巴黎奧運選手的滿版插畫，壯觀畫面令網友直呼太經典、太熱血，如今賴清德直接將當時看板搬進總統府，特別打造高四米、寬七米的巨幅插畫牆，再現奧運英雄們的帥氣英姿。完成這幅作品的插畫家魚丸與團隊們對此表示，在總統府音樂會前，他們花了近兩週時間完成奧運選手畫作，為台灣好手們加油打氣，如今選手凱旋歸來，創下2金5銅好成績，為了歡慶榮耀時刻，於是再度拿起畫筆，紀錄選手們在奧運賽場上奮鬥自信的閃耀時刻，獻給為台爭光的奧運英雄們。他們期待，選手在踏進總統府那刻，能夠感受到滿滿的能量與感動，也邀請各界朋友透過直播欣賞作品，一起參與這場國家英雄盛典。