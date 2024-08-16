王齊麟奪金牌爆紅！「黑歷史起底」遭罵負心漢　記者追問反應曝光

我國羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運奪下金牌，成為史上第一組在奧運連霸男雙項目的組合。而隨著賽事結束，王齊麟以及李洋的聲量衝高，然而人紅是非多，王齊麟因為與啦啦隊女友陳詩媛（十元）高調放閃，後來又因開車玩手機，出現不少爭議。如今又有網友起底王齊麟過去的情史，影射他是負心漢，而王齊麟面對記者追問後的第一反應也曝光，經紀人同時出面心疼發聲。
最近王齊麟女友陳詩媛（十元）因為接機進入管制區的風波不斷延燒，雖然事後航警局證明「一切依法辦法」，但由於李洋女友到現場接機時，並未進入管制區，而是在外乖乖守候，讓不少網友質疑陳詩媛有什麼理由可以進出管制區，陳詩媛事後也二次道歉，甚至還關掉社群平台「Threads」。
王齊麟女友陳詩媛炎上！換自己遭影射負心漢起底情史
而在女友被炎上之後，王齊麟先是疑似在開車時使用手機發布限時動態被罵爆，最近有一名網友故意使用帳號名稱為「負心漢」，接著在許多媒體版面上留言，爆料王齊麟過去黑歷史情史，也有人在社群平台發起討論串，留言數衝破2500則。
王齊麟在15日出席土地銀行表揚大會時，就有記者提問：「因為齊麟現在是整個爆紅起來，那人紅是非多，網路上有許多的流言蜚語，那海巡王齊麟是否有看到這些相關的批評，好像還有人說你是負心漢，有看到這樣的批評嗎？」而王齊麟第一時間轉頭看向主持人並無回答，主持人則立刻表示：「這邊還是希望大家針對我們土銀的傑出人員、相關在巴黎奧運上面的優秀表現，未來賽事、個人選手生涯規劃來提問，謝謝。」接著就換記者提問下一題。
王齊麟奪金牌承受外界批評！經紀人心疼發聲
然而對於王齊麟過去情史遭影射是負心漢，王齊麟經紀人也在事後回應：「絕對沒有這件事」，並在臉書發下長文提到：「贏得比賽的那刻，舉國歡騰，選手們成了大家口中的台灣英雄、台灣之光、台灣的驕傲，但回到台灣後，大家不再關心他們的努力，而是開始好奇他們的私生活或場下的一舉一動，家人、女友被起底，成為大家茶餘飯後的話題。」
經紀人提到：「他們紅了，是公眾人物了，本來就會被放大檢視，但不要忘了，他們是多們努力才有今天，才讓大家認識他們是誰，延續大家對奧運的熱血，給予所有運動員更多的支持跟鼓勵，因為每一位能站上奧運舞台的運動員都不簡單，都值得尊敬，都需要被關注，好好愛惜他們，讓金牌能繼續閃閃發亮。」
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王齊麟女友陳詩媛炎上！換自己遭影射負心漢起底情史
而在女友被炎上之後，王齊麟先是疑似在開車時使用手機發布限時動態被罵爆，最近有一名網友故意使用帳號名稱為「負心漢」，接著在許多媒體版面上留言，爆料王齊麟過去黑歷史情史，也有人在社群平台發起討論串，留言數衝破2500則。
王齊麟在15日出席土地銀行表揚大會時，就有記者提問：「因為齊麟現在是整個爆紅起來，那人紅是非多，網路上有許多的流言蜚語，那海巡王齊麟是否有看到這些相關的批評，好像還有人說你是負心漢，有看到這樣的批評嗎？」而王齊麟第一時間轉頭看向主持人並無回答，主持人則立刻表示：「這邊還是希望大家針對我們土銀的傑出人員、相關在巴黎奧運上面的優秀表現，未來賽事、個人選手生涯規劃來提問，謝謝。」接著就換記者提問下一題。
王齊麟奪金牌承受外界批評！經紀人心疼發聲
然而對於王齊麟過去情史遭影射是負心漢，王齊麟經紀人也在事後回應：「絕對沒有這件事」，並在臉書發下長文提到：「贏得比賽的那刻，舉國歡騰，選手們成了大家口中的台灣英雄、台灣之光、台灣的驕傲，但回到台灣後，大家不再關心他們的努力，而是開始好奇他們的私生活或場下的一舉一動，家人、女友被起底，成為大家茶餘飯後的話題。」
經紀人提到：「他們紅了，是公眾人物了，本來就會被放大檢視，但不要忘了，他們是多們努力才有今天，才讓大家認識他們是誰，延續大家對奧運的熱血，給予所有運動員更多的支持跟鼓勵，因為每一位能站上奧運舞台的運動員都不簡單，都值得尊敬，都需要被關注，好好愛惜他們，讓金牌能繼續閃閃發亮。」
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