王齊麟奪金牌爆紅！「黑歷史起底」遭罵負心漢　記者追問反應曝光

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▲王齊麟啦啦隊女友陳詩媛（十元）在中華隊選手返台當天早上現身機場接機，結果因為進入管制區遭炎上。（圖／記者朱永強攝）

▲王齊麟在土地銀行表揚大會上，被記者追問遭網友影射是「負心漢」的事情，但本人並無回答。（圖／記者朱永強攝）

▲王齊麟經紀人在臉書發下長文心疼發聲，希望大家不要忘記這些運動員有多麽努力才有今天。（圖/經紀人臉書）

我國羽球黃金男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運奪下金牌，成為史上第一組在奧運連霸男雙項目的組合。而隨著賽事結束，王齊麟以及李洋的聲量衝高，然而人紅是非多，王齊麟因為與啦啦隊女友陳詩媛（十元）高調放閃，後來又因開車玩手機，出現不少爭議。如今又有網友起底王齊麟過去的情史，影射他是負心漢，而王齊麟面對記者追問後的第一反應也曝光，經紀人同時出面心疼發聲。最近王齊麟女友陳詩媛（十元）因為接機進入管制區的風波不斷延燒，，但由於李洋女友到現場接機時，並未進入管制區，而是在外乖乖守候，而在女友被炎上之後，王齊麟先是疑似在開車時使用手機發布限時動態被罵爆，王齊麟在15日出席土地銀行表揚大會時，就有記者提問：「因為齊麟現在是整個爆紅起來，那人紅是非多，，並在臉書發下長文提到：「贏得比賽的那刻，舉國歡騰，選手們成了大家口中的台灣英雄、台灣之光、台灣的驕傲，經紀人提到：「他們紅了，是公眾人物了，本來就會被放大檢視，