紀錄片《野番茄》登馬來西亞自由影展　藉二二八事件顯生命韌性

文化部駐馬來西亞文化組合作馬來西亞自由影展（Freedom Film Fest），今（16）日、明（17）日分別在吉隆坡與馬六甲播映紀錄片《野番茄》，透過二二八事件當中高雄中學自衛隊的歷史，展現生命的韌性，導演廖克發除皆親自出席映後座談，也將主持講座談論電影創作過程之中檔案（archives）的角色與運用。
文化部表示，出身馬來西亞的台灣導演廖克發，2019年就以劇情長片《波蘿蜜》入圍釜山影展新潮流競賽單元、金馬獎最佳新導演，而且紀錄片新作《由島至島》剛於今年台北電影節獲得最佳紀錄片、百萬首獎兩大殊榮，還有聚焦家鄉馬來西亞的兩部紀錄片《不即不離》、《還有一些樹》，至今仍被當地禁演。
文化部指出，馬來西亞自由影展選映的《野番茄》曾獲2022年台灣國際紀錄片影展台灣競賽首獎，也是廖克發首度聚焦台灣的作品，透過這部紀錄片重新觀看二二八事件當中高雄中學自衛隊的歷史，勾勒這塊土地人們的記憶，猶如努力生長的野番茄，結出強韌的生命果實，展現堅強的姿態。
文化部提到，人權團體Pusat KOMAS在2003年發起的自由影展，現由非營利組織Freedom Film Network辦理，今年邁向20屆，持續爭取言論自由、抵制審查制度，並且致力推動改善原住民、移工與少數性族群社會處境等議題，獲得諸多外國政府聲援支持，例如歌德學院（Goethe-Institute）以及歐盟5年期「改變社會影像計畫（Social Films for Social Change）」資助該組織，還有加拿大政府資助原住民婦女運用影像發聲等。
文化部表示，自由影展也與廖克發頗具淵源，除曾放映他的另外一部遭到馬來西亞禁演的紀錄片《還有一些樹》，亦曾邀請廖克發擔任影展競賽單元評審。
文化部提到，第20屆自由影展辦理直至8月24日，結束吉隆坡活動後將在馬來西亞各州巡迴放映，年底則將去到新加坡，影展影片播映與有關紀錄片《野番茄》場次資訊，也請參考自由影展官網及其相關臉書宣傳網站。
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文化部指出，馬來西亞自由影展選映的《野番茄》曾獲2022年台灣國際紀錄片影展台灣競賽首獎，也是廖克發首度聚焦台灣的作品，透過這部紀錄片重新觀看二二八事件當中高雄中學自衛隊的歷史，勾勒這塊土地人們的記憶，猶如努力生長的野番茄，結出強韌的生命果實，展現堅強的姿態。
文化部提到，人權團體Pusat KOMAS在2003年發起的自由影展，現由非營利組織Freedom Film Network辦理，今年邁向20屆，持續爭取言論自由、抵制審查制度，並且致力推動改善原住民、移工與少數性族群社會處境等議題，獲得諸多外國政府聲援支持，例如歌德學院（Goethe-Institute）以及歐盟5年期「改變社會影像計畫（Social Films for Social Change）」資助該組織，還有加拿大政府資助原住民婦女運用影像發聲等。
文化部表示，自由影展也與廖克發頗具淵源，除曾放映他的另外一部遭到馬來西亞禁演的紀錄片《還有一些樹》，亦曾邀請廖克發擔任影展競賽單元評審。
文化部提到，第20屆自由影展辦理直至8月24日，結束吉隆坡活動後將在馬來西亞各州巡迴放映，年底則將去到新加坡，影展影片播映與有關紀錄片《野番茄》場次資訊，也請參考自由影展官網及其相關臉書宣傳網站。