周末衝誠品松菸！文具特展有「香菜墨水」　自行組裝個人專屬筆

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▲「書寫便利店」現場可讓民眾自行組裝鋼筆、原子筆。（圖／誠品品牌提供）

▲藍濃道具屋的紀念款「珍珠奶茶」，曾遠赴美國參展。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲誠品與日本Kobe INK物語聯名，將台灣知名景點日月潭化身為「日月潭藍」鋼筆墨水。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲法國Pierre Cardin的「貓掌玻璃筆」，貓掌配上玻璃亮彩材質，可愛爆表。（圖／實習記者張佳雯攝）

▲法國Pierre Cardin的狗狗閃粉墨水，根據不同品種的狗狗進行對應的顏色設計。（圖／誠品品牌提供）

▲誠品特別為書寫便利店設計原創人物「筆筆＆墨墨」，展中販賣多樣筆墨兄弟系列周邊。（圖／實習記者張佳雯攝）

文具控看過來！誠品生活松菸獨家首創的「書寫便利店」文具特展，8月15日在3樓的藝文空間正式開幕，販售許多文青小物。，吸引現場許多民眾的目光。現場設有多種獨家聯名和歐日韓進口的品牌，展中還有「文具自助Bar」，可讓民眾自行選擇，DIY組裝鋼筆、原子筆。而藍濃道具屋的商品除了限定香味墨水外，還有台灣茶色、光之詩、媠甲有春等系列的鋼筆墨水，其中，，顏色過渡十分鮮明。除了台灣品牌的用品，展中也有來自日本最大的文具慶典「文具女子博」特區，知名的ANTERIQUE 原子筆、PLATINUM白金小流星鋼筆自組系列都是第一次在台設展，不同長短、顏色的原子筆一應俱全。誠品也和日本Kobe INK物語鋼筆墨水進行聯名，一起攜手打造特殊色墨水，此外，展中還有法國Pierre Cardin最新推出的「貓掌玻璃筆」，小巧精緻的貓掌造型，配上通透的玻璃亮彩材質與繽紛四色，成為一大特點。而「貓狗閃粉墨水」也吸引許多人的注意，其中，狗狗閃粉墨水則是依照狗狗的品種進行對應選的顏色設計，像是貴賓狗為巧克力色、黃金獵犬則是金黃色。誠品也為此次特展設計了原創角色「筆筆＆墨墨」，販售藍白兩色手提袋、雙色筆袋等多樣系列周邊，還可在現場進行筆墨兄弟的空白明信片手搖印刷體驗，及筆墨LOGO自組壓克力鑰匙圈，打造專屬的明信片與可愛吊飾。活動期間，消費不限金額只要99元就能加購小墨魚造型的墨水；購買參展商品單筆滿1800元送寫書便利店限量L夾，滿3000元可再抽文具大獎。