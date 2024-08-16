周末衝誠品松菸！文具特展有「香菜墨水」　自行組裝個人專屬筆

文具控看過來！誠品生活松菸獨家首創的「書寫便利店」文具特展，8月15日在3樓的藝文空間正式開幕，販售許多文青小物。誠品更與台灣品牌藍濃道具屋合作推出四種香味的墨水，其中的「香菜」口味不僅顏色逼真，味道更是和真的香菜一樣，還有紅酒、冰淇淋汽水、咖啡歐蕾等創意十足的口味，吸引現場許多民眾的目光。
「書寫便利店」自8月15日至9月1日，早上11點至晚上9點展開，線上通路則是由誠品線上、誠品蝦皮商場進行販售。現場設有多種獨家聯名和歐日韓進口的品牌，展中還有「文具自助Bar」，可讓民眾自行選擇，DIY組裝鋼筆、原子筆。
而藍濃道具屋的商品除了限定香味墨水外，還有台灣茶色、光之詩、媠甲有春等系列的鋼筆墨水，其中，紀念款「珍珠奶茶」更是遠赴美國參展，特別的是它的顏色還可從奶茶色漸漸疊加到焦糖咖啡色，顏色過渡十分鮮明。
除了台灣品牌的用品，展中也有來自日本最大的文具慶典「文具女子博」特區，知名的ANTERIQUE 原子筆、PLATINUM白金小流星鋼筆自組系列都是第一次在台設展，不同長短、顏色的原子筆一應俱全。
誠品也和日本Kobe INK物語鋼筆墨水進行聯名，一起攜手打造特殊色墨水，並將台灣知名景點南投日月潭化身成絕美的「日月潭藍」墨水。
此外，展中還有法國Pierre Cardin最新推出的「貓掌玻璃筆」，小巧精緻的貓掌造型，配上通透的玻璃亮彩材質與繽紛四色，成為一大特點。而「貓狗閃粉墨水」也吸引許多人的注意，其中，狗狗閃粉墨水則是依照狗狗的品種進行對應選的顏色設計，像是貴賓狗為巧克力色、黃金獵犬則是金黃色。
誠品也為此次特展設計了原創角色「筆筆＆墨墨」，販售藍白兩色手提袋、雙色筆袋等多樣系列周邊，還可在現場進行筆墨兄弟的空白明信片手搖印刷體驗，及筆墨LOGO自組壓克力鑰匙圈，打造專屬的明信片與可愛吊飾。
活動期間，消費不限金額只要99元就能加購小墨魚造型的墨水；購買參展商品單筆滿1800元送寫書便利店限量L夾，滿3000元可再抽文具大獎。
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而藍濃道具屋的商品除了限定香味墨水外，還有台灣茶色、光之詩、媠甲有春等系列的鋼筆墨水，其中，紀念款「珍珠奶茶」更是遠赴美國參展，特別的是它的顏色還可從奶茶色漸漸疊加到焦糖咖啡色，顏色過渡十分鮮明。
除了台灣品牌的用品，展中也有來自日本最大的文具慶典「文具女子博」特區，知名的ANTERIQUE 原子筆、PLATINUM白金小流星鋼筆自組系列都是第一次在台設展，不同長短、顏色的原子筆一應俱全。
誠品也和日本Kobe INK物語鋼筆墨水進行聯名，一起攜手打造特殊色墨水，並將台灣知名景點南投日月潭化身成絕美的「日月潭藍」墨水。
此外，展中還有法國Pierre Cardin最新推出的「貓掌玻璃筆」，小巧精緻的貓掌造型，配上通透的玻璃亮彩材質與繽紛四色，成為一大特點。而「貓狗閃粉墨水」也吸引許多人的注意，其中，狗狗閃粉墨水則是依照狗狗的品種進行對應選的顏色設計，像是貴賓狗為巧克力色、黃金獵犬則是金黃色。
誠品也為此次特展設計了原創角色「筆筆＆墨墨」，販售藍白兩色手提袋、雙色筆袋等多樣系列周邊，還可在現場進行筆墨兄弟的空白明信片手搖印刷體驗，及筆墨LOGO自組壓克力鑰匙圈，打造專屬的明信片與可愛吊飾。
活動期間，消費不限金額只要99元就能加購小墨魚造型的墨水；購買參展商品單筆滿1800元送寫書便利店限量L夾，滿3000元可再抽文具大獎。
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