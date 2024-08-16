陳佩琪改口稱兒自出資開公司　林楚茵批：說謊不打草稿、越描越黑

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民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被爆用兒子名義開公司，陳佩琪今（16）日臉書表示，兒子已經成年，兩度走入銀行開戶，取名和他所學有關的公司名字，她參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問這樣違反什麼公務人員服務法？對此，民進黨立委林楚茵批評，陳佩琪說謊不打草稿、聲明越描越黑，呼籲「柯氏夫妻還是坦承面對、不要再凹，比較實在！」陳佩琪目前擔任台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任，日前稱受限公務人員身份無法當公司負責人，因此用別人名義開公司，不過，她今天說明，她參與是開戶前幾天和兒子商討公司名稱叫什麼好，請問這樣違反什麼公務人員服務法？對此，林楚茵在社群媒體上表示，陳佩琪今天突然改口稱「有犯意沒犯刑」的說法是反諷，她這篇聲明越描越黑，「幫自己退休找出路，先叫兒子去開公司」，這不就是用兒子名義開人頭公司？難道不是知道自己開公司違法，才找兒子借名？林楚茵直言，甚至想用「開戶影像」來證明也是很荒謬，很多詐騙集團開設人頭戶，都是叫本人臨櫃辦理；林建議，秀親自去銀行開戶的畫面，實在是大可不必，柯氏夫妻還是坦承面對、不要再凹，比較實在。