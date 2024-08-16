特企／「第二屆 Web3 資安論壇」　共創台灣數位信任新生態

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「數位新時代，信任創未來。」區塊鏈與 Web3 技術的發展如火如荼，但隨之而來的資安問題也日益嚴峻。由 NEAT 台灣新經濟連盟主辦，STARBIT思偉達創新科技承辦，攜手數位發展部數位產業署等單位聯合推動的「第二屆 Web3 資安暨信任論壇」⟪共建智慧Web3│驅動數位信任⟫，於 2024 年 8 月 15 日盛大舉辦。論壇匯聚了產官學研各界專家，共同探討如何建立可信任的數位環境及提升數位韌性。AI晶片巨頭NVIDIA 共襄盛舉 探討資安防護前景本次論壇特別邀請人工智能運算的全球領袖輝達(Nvidia)共襄盛舉，展示其在人工智能領域的案例分享。Nvidia 的資深解決方案架構師於論壇上分享Nvidia近年來持續透過 AI 針對網路敏感資訊、即時遙測、威脅偵測……等安全框架的進步，並探討如何利用晶片運算技術來提升數位信任與安全。Nvidia 的參與也替第二屆資安暨數位信任論壇帶來接軌國際高度的技術層面探討，齊力推動智慧 Web3 時代的到來。簽署資安暨信任共同宣言 推動資安生態系建設作為資安暨數位信任論壇的主辦單位，NEAT 台灣新經濟連盟榮譽理事長陳美伶表示：「數位化進程的加速讓詐騙產業鏈更加猖獗，民間與政府更應該攜手合作，趕在詐騙發生前就達到阻詐的第一步。」充分表達新經連對於資安論壇的支持，並邀請產官學研各界一同加入建構數位信任生態圈的行列。論壇也邀請數位發展部數位產業署、台灣金融科技協會、台北市政府資訊局等專家貴賓簽署『資安暨信任共同宣言』展示對於數位信任新時代與資安生態建設的趨勢與展望。數位發展部數位產業署平臺經濟組副組長施偉仁及STARBIT思偉達創新科技創辦人暨執行長鄧萬偉則分別進行了關於防詐與數位信任的專題演講，分享他們對 Web3 資安與應用場景的深刻見解。STARBIT思偉達身為數位信任領域的先驅，推出了「數位信任中心 JV（Jcard Verify）」，類似於區塊鏈版的Google搜尋引擎，目的是協助民眾快速識別可疑的項目和錢包地址。此平台讓用戶能輕鬆查詢項目方的信譽分數，及時識別潛在的詐騙風險，並透過用戶回饋與AI加強防詐資料庫。警政署刑事警察局165專線莊明雄秘書對於JV數位信任中心也給予極高的評價，表示165反詐騙專線應該全面導入相關系統，除了可以提升防詐效益之外，也讓165反詐騙專線的接線人員可以快速獲得查詢正確資訊的管道。鄧萬偉表示：「面對逐年上升的虛擬資產詐騙案件，如何提供第三方信任工具是Web3產業界共同面臨的課題。JV數位信任中心現階段除了已經過濾超過3億筆交易資料之外，也同步加入AI智慧防詐機器人功能，即時性的對話查詢服務，提供更加直覺的數位信任防詐工具。」本次精彩論壇共同聚集產官學研單位，一同正視 Web3 與區塊鏈帶來的資安風險及應用創新，未來也將持續探討 Web3 對於下一代網路的革命性改變，奠基台灣區塊鏈生態系資安標竿，促進 Web3 關聯產業的安全持續發展，並一起期待第三屆的 Web3 資安與產業論壇，能帶來更多讓民眾安心的服務與應用，跟隨國際趨勢大步前進。