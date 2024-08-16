FIBA更新最新世界排名！美國無意外位居榜首　中華隊名次落後關島

2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，而男子籃球賽事沒有意外，由眾多明星球員所組成的美國男籃，最終在金牌戰上擊敗地主法國，搶下金牌之餘也締造隊史在奧運會上的5連霸霸業。而國際籃協（FIBA）稍早則更新了最新的世界男籃排名，順利奪金的美國沒有意外排在第1，搶下銅牌的塞爾維亞則上升2個名次排行第2；至於國內球迷最關心的中華隊，名字則下滑2個名次，掉到第83名，排在印度、印尼、關島之後。
FIBA公佈最新男籃排名 美國無意外持續居榜首
根據FIBA官方公佈的最新世界男籃排名，美國以838.8的積分繼續位居第1，塞爾維亞則相較於上次排行上升2個名次，積分758.9分超越德國站上第2，德國則以755.3的積分排行第3；至於本屆奧運的銀牌得主法國，則是一口氣上升了5個名次，來到第4名，而加拿大雖然本屆巴黎奧運無緣搶下獎牌，但也上升了2個名次，排在第5位。
而本屆奧運表現令人眼睛一亮的非洲新勁旅南蘇丹，在這次排名中大躍進，一口氣上升了11個名次，目前位居第23名，他們同時也是排行前50名的國家當中，唯一一支排名一口氣提升超過10名的球隊，也位居非洲區第1名。
中華隊排名下探 目前跌至第83名
亞洲區部分，澳洲、日本、紐西蘭、伊朗依序為亞洲前4強，澳洲目前排名世界第7，日本則為世界第21，紐西蘭排行22、伊朗第28。至於中華隊的最新世界排名則出現滑落，排行下降2名，目前已跌到第83名，在亞洲區排行第17，排在印度（76）、印尼（77）、關島（80）之後。
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根據FIBA官方公佈的最新世界男籃排名，美國以838.8的積分繼續位居第1，塞爾維亞則相較於上次排行上升2個名次，積分758.9分超越德國站上第2，德國則以755.3的積分排行第3；至於本屆奧運的銀牌得主法國，則是一口氣上升了5個名次，來到第4名，而加拿大雖然本屆巴黎奧運無緣搶下獎牌，但也上升了2個名次，排在第5位。
而本屆奧運表現令人眼睛一亮的非洲新勁旅南蘇丹，在這次排名中大躍進，一口氣上升了11個名次，目前位居第23名，他們同時也是排行前50名的國家當中，唯一一支排名一口氣提升超過10名的球隊，也位居非洲區第1名。
中華隊排名下探 目前跌至第83名
亞洲區部分，澳洲、日本、紐西蘭、伊朗依序為亞洲前4強，澳洲目前排名世界第7，日本則為世界第21，紐西蘭排行22、伊朗第28。至於中華隊的最新世界排名則出現滑落，排行下降2名，目前已跌到第83名，在亞洲區排行第17，排在印度（76）、印尼（77）、關島（80）之後。