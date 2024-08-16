FIBA更新最新世界排名！美國無意外位居榜首　中華隊名次落後關島

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2024巴黎奧運日前正式圓滿落幕，而男子籃球賽事沒有意外，由眾多明星球員所組成的美國男籃，最終在金牌戰上擊敗地主法國，搶下金牌之餘也締造隊史在奧運會上的5連霸霸業。而國際籃協（FIBA）稍早則更新了最新的世界男籃排名，根據FIBA官方公佈的最新世界男籃排名，，德國則以755.3的積分排行第3；至於本屆奧運的銀牌得主法國，則是一口氣上升了5個名次，來到第4名，而加拿大雖然本屆巴黎奧運無緣搶下獎牌，但也上升了2個名次，排在第5位。，他們同時也是排行前50名的國家當中，唯一一支排名一口氣提升超過10名的球隊，也位居非洲區第1名。亞洲區部分，澳洲、日本、紐西蘭、伊朗依序為亞洲前4強，澳洲目前排名世界第7，日本則為世界第21，紐西蘭排行22、伊朗第28。