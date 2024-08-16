天使Trout復健和兒子開卡！沒想到抽到「這一張」竟高達29萬台幣

洛杉磯天使明星外野手Mike Trout，本季因傷報銷，預計下賽季才能看到他重新站上打擊區，而在復健之餘，Trout也把握難得的空閒時光，和兒子一起拆球員卡，結果Trout竟抽到自己新秀年的親簽卡，這張卡在Ebay最高成交價來到9000美元（約新台幣29萬元）抽到的當下，Trout的反應更像一名球員卡迷，直呼：「我們抽到大獎了！」
抽到自己簽名卡 Trout比兒子還興奮
Trout在影片中所拆的卡盒是「2009 Bowman Chrome Draft」也是Trout投入MLB選秀的年份，因此卡盒裡會有Trout的親筆簽名卡，影片一開始Trout就和兒子表示他們的目標就是要抽到自己的卡，沒想到在第一包就抽到自己的親簽卡，讓Trout不斷驚呼：「不可能！」「我們抽到大獎了！」
不同卡面 造就史上最貴球卡
由於Trout是MLB的頂級巨星，因此他的親簽卡在球員卡市場的價格都非常高，Trout最貴的一張卡同樣來自「2009 Bowman Chrome Draft」系列，和Trout抽到的卡一樣，但卡面為折射版本，在去年以394萬美元售出（約新台幣1.2億元）售出，成為史上最貴棒球卡，價格會如此高昂的原因，除了卡片稀少外，同時卡片的狀態被評為完美的10分，造就這張卡成為難得一見的「完美神卡」
Trout本季因左膝半月板撕裂動刀，僅出賽29場比賽就進入傷兵名單，目前最新消息，天使預計讓Trout在剩餘賽季關機，全力復健為下賽季做準備，天使目前以52勝69敗排在美聯西區第4名。
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Trout在影片中所拆的卡盒是「2009 Bowman Chrome Draft」也是Trout投入MLB選秀的年份，因此卡盒裡會有Trout的親筆簽名卡，影片一開始Trout就和兒子表示他們的目標就是要抽到自己的卡，沒想到在第一包就抽到自己的親簽卡，讓Trout不斷驚呼：「不可能！」「我們抽到大獎了！」
不同卡面 造就史上最貴球卡
由於Trout是MLB的頂級巨星，因此他的親簽卡在球員卡市場的價格都非常高，Trout最貴的一張卡同樣來自「2009 Bowman Chrome Draft」系列，和Trout抽到的卡一樣，但卡面為折射版本，在去年以394萬美元售出（約新台幣1.2億元）售出，成為史上最貴棒球卡，價格會如此高昂的原因，除了卡片稀少外，同時卡片的狀態被評為完美的10分，造就這張卡成為難得一見的「完美神卡」
Trout本季因左膝半月板撕裂動刀，僅出賽29場比賽就進入傷兵名單，目前最新消息，天使預計讓Trout在剩餘賽季關機，全力復健為下賽季做準備，天使目前以52勝69敗排在美聯西區第4名。