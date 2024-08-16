天使Trout復健和兒子開卡！沒想到抽到「這一張」竟高達29萬台幣

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洛杉磯天使明星外野手Mike Trout，本季因傷報銷，預計下賽季才能看到他重新站上打擊區，而在復健之餘，Trout也把握難得的空閒時光，Trout在影片中所拆的卡盒是「2009 Bowman Chrome Draft」也是Trout投入MLB選秀的年份，由於Trout是MLB的頂級巨星，因此他的親簽卡在球員卡市場的價格都非常高，Trout本季因左膝半月板撕裂動刀，僅出賽29場比賽就進入傷兵名單，