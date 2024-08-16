被黨內逼宮辭立委　黃珊珊發聲了：致歉深省、只求真相早日大白

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民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，北檢14日兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員，不過傳出黨內有許多聲音，要她請辭立委。對此，黃珊珊今（16）日發文表示，事已至此，除了致歉深省，積極配合調查，還原事實，發現真相，「是我們必須為社會大眾持續努力的事情。」黃珊珊發文指出，自去年5月接下柯文哲競選總幹事一職，正式加入選務籌備，首先確立相關部門與分工關係，經實況考量與功能需求，「總幹事」轄下分設行政、文宣、組織單位，以及協調立委選舉配合工作。選舉期間，各部門皆有經費需求，一律依規提交需求項目與請款收據紀錄在案，其中不乏數場大型活動，動支大筆經費項目，直接由她做為請款人，向財務部門申請計畫經費，以求選務工作萬無一失。黃珊珊說，選務繁雜，財務工作有過之而不及，經費流動無時無刻，總計18萬筆的款項難以想像，而權屬分工各司其職，彼此尊重，相互信任卻難避免外部風險。黃珊珊表示，事已至此，除了致歉深省，積極配合調查，「還原事實，發現真相，是我們必須為社會大眾持續努力的事情。當然，藉由司法釐清責任，抑是萬不得已的決定，只求真相早日大白，勿枉勿縱，一目了然。非常感謝大家的關心。」