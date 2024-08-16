費城人菜鳥Wilson締造完全打擊！隊史上第10位　大聯盟本季第4人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Wilson在本場比賽完全打擊後，成為費城人隊史第10位完成完全打擊的選手，上一位是J.T. Realmuto（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟費城費城人今（16）日在主場迎戰華盛頓國民，此役費城人打線大爆發，狂掃17安打回13分，加上投手全面壓制國民打線，費城人終場以13:3擊敗國民，費城人在一局下半就靠著Alec Bohm和Nick Castellanos的背靠背開轟，取得4:0領先，Wilson在4局下半敲出3壘安打，接下來費城人開啟一輪猛攻，讓Wilson在4局下半第二度站上打擊區敲出一壘安打，幫助費城人在4局下半打下5分大局。7局下半Wilson在一人出局的狀況下，擊出全壘打，8局下半最後一次打擊機會，纏鬥六顆球後，Wilson鎖定外角速球擊出二壘安打，完成完全打擊紀錄，國民在費城人投手的壓制下，僅靠著Keibert Ruiz的雙響炮，和James Wood的內野滾地球，打回三分，終場就在3:13不敵費城人。Wilson在本場比賽完全打擊後，成為費城人隊史第10位完成完全打擊的選手，上一位是J.T. Realmuto在去年6月12對上響尾蛇完成完全打擊，同時Wilson也是繼David Bell後首位在自家主場上演完全打擊的費城人選手，繼Wyatt Langford、Yordan Alvarez和Xavier Edwards後，Wilson成為大聯盟本季第4位完成完全打擊紀錄的球員。