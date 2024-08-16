台中最時尚的日系國際商圈！台中灣區「聯悦馨」用文化塑造核心

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▲「聯悦馨」周邊的生活機能也逐步到位，未來性可期。（圖／品牌提供）

▲「聯悦馨」一大特色重點，建築本身是邀請日本當代建築大師–團紀彥操刀。（圖／品牌提供）

少子化、高房價影響，各縣市移居人口不斷，近年也出現所謂的「中漂族」，台中的食衣住行育樂，無一不吸引移居人口持續正成長，根據統計，台中市的房價漲幅，在近兩年也成長超過20%。海灣的市鎮中心，因為擁有高容積的重劃區，還有大型商場、建設的進駐，並且擁有基期低的優勢，加上86%產業鏈帶集中西側，半小時內能輻射30萬人就業走廊，讓海線區域成為人口一大吸力。以台中海線地區百億大案「聯悦馨」為例，不同於一般建設公司，純開發住宅，1.4萬坪的市鎮中心重劃區土地，以「造鎮、造市」並行，其中最大的亮點就是，與隔壁獨立一棟的8層商業建築一起興建，並且找來了「TSUTAYA BOOKSTORE進駐」，預計將在2027年第一季完工，實現與國際級書店為鄰的目標。不僅如此，「聯悦馨」周邊的生活機能也逐步到位，未來性可期，這個地方吸引重量級建商爭相卡位，鄰近的新大樓，根據調查普遍都有超過8成的點燈率，五年內已有4萬人移居到此，「聯悅馨」周圍光是新開的超商就有6~7家，未來還有大型超市旗艦店要進住在此，顯示未來將進入商業大發展期。另外，「聯悦馨」還有一大特色重點，就是建築本身是邀請日本當代建築大師–團紀彥操刀結合TSUTAYA BOOKSTORE商圈，公社則是由愛馬仕合作藝術家范承宗設計，加上九如景觀打造的浮島生態，不管是步道生態，還是充滿藝術的閱讀空間，以及接近80米的書牆，每個環節講究，提升整體住宅的藝術層次，也難怪這次重磅回歸、重新開盤後，討論熱度高居不下。