5案全壘打！國家卓越建設獎　中市建設局榮獲肯定

▲「美村綜合服務園區新建工程」榮獲最佳規劃設計類「卓越獎」(圖／台中市政府建設局提供)

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▲台中市政府建設局榮獲2024國家卓越建設獎之公共建設 (圖／台中市政府建設局提供)

▲潭子國民暨兒童運動中心，榮獲最佳施工品質類「卓越獎」(圖／台中市政府建設局提供)

▲臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程，榮獲最佳規劃設計類「金質獎」(圖／台中市政府建設局提供)

台灣年度建設的最高榮譽「國家卓越建設獎」，2024年獎項出爐，中市府建設局以卓越的表現榮獲5項大獎，包括2座卓越獎、2座金質獎及1座優質獎。建設局長陳大田表示，市長盧秀燕致力推動優質公共建設，持續提升建設品質及強化工程管理，今年報名的案件全數得到肯定，象徵台中市優質公共建設再獲肯定，其中美村綜合服務園區新建工程，與潭子國民暨兒童運動中心，雙雙斬獲卓越獎，也為這座城市發展奠下良好的基石。建設局長陳大田表示，國家卓越建設獎由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，今年建設局分別以「美村綜合服務園區新建工程」榮獲最佳規劃設計類「卓越獎」、「潭子國民暨兒童運動中心」榮獲最佳施工品質類「卓越獎」、「森林嘉年華-后里森林公園自然遊戲實驗計畫」榮獲最佳規劃設計類「金質獎」、「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」榮獲最佳規劃設計類「金質獎」、「臺中十全公園-低衝擊手法修復土地」榮獲最佳環境文化類「優質獎」。感謝評審委員的肯定與支持，也謝謝建設局同仁及廠商的付出與努力，市府建設團隊將秉持一貫精神，持續打造優質公共工程。美村綜合服務園區原是美軍俱樂部(聯勤招待所)，採「局部保留、新舊共融」特殊設計手法，強調保存園區內「聯勤招待所」歷史過往，將部分舊有建築立面帶入全新空間，創造過去與現在的時空融合，在新園區復刻出歷史軌跡。而后里森林公園以自然為主題進行空間營造，結合月亮吊床、錐形吊床、森林吊床等 35 座不同的林間特色吊床，提供大人、兒童與自然互動遊戲的機會，並在設計上導入通用概念，使遊戲場宛如搖籃般，成為孩子快樂遊戲、成長茁壯的場域。此外，潭子國民暨兒童運動中心規劃地上5層運動空間、地下2層停車設施，設計上符合「綠建築鑽石級」，兼具環保與智慧化，更打造全國首座複合式兒童國運中心，納入2歲至12歲孩童運動專屬空間，表達市府對於兒童及市民運動的重視。而東區十全公園採用「低碳、低衝擊」工程手法，保留原始地貌及植被生態，導入自然防洪的概念，並打造多元豐富且友善可及的活動場域，結合地形變化建置共融遊戲場，完整提供一處兼具滯洪、生態與休閒遊憩功能的自然活動場域。另「臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程」為建設局與民政局共同合力打造「來者以遊」、「生者以慰」及「逝者以安」治喪環境，設計以遊園概念串聯殯葬園區空間序列，提供靜謐優雅的步行空間，以及兼具觀景、駐留、活動功能的戶外空間，創造莊嚴舒適、散心懷念的場域。建設局進一步表示，優質建設是城市持續發展的基石，建設局將持續努力精進工程品質、職業安全，為台中建設奠定堅實的基礎。(臺中市政府廣告)