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先發投手強制投滿6局？美媒爆大聯盟恐有新規定　提前退場有條件

記者林之越/綜合報導

▲有美國媒體爆料，大聯盟目前正在考慮加入新規定，強制先發投手必須投滿6局，只有符合特定條件下才能退場，洛杉磯道奇的日籍球星山本由伸本季14場先發，有8場投滿6局以上。（圖／NOWnews資料照）
▲有美國媒體爆料，大聯盟目前正在考慮加入新規定，強制先發投手必須投滿6局，只有符合特定條件下才能退場，洛杉磯道奇的日籍球星山本由伸本季14場先發，有8場投滿6局以上。（圖／NOWnews資料照）
大聯盟近年針對規則做出重大改變，先是針對比賽時常部分，提出投球計時器等限制，近日再有美國媒體爆料指出，大聯盟正在考慮新規定，未來可能讓先發投手強制投滿6局，並只有在符合特定條件下才能提前退場。而之所以提出這項規定，則是希望讓先發投手再次成為比賽的焦點，尤其近年也曾一度掀起「假先發」潮流。

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未來可能強制投6局　未來退場有條件　

根據媒體《ESPN》記者Jesse Rogers的報導指出，有部分人士透露，大聯盟正在研擬一項先發投手的新規定，考慮讓未來的先發投手，必須強制投滿6局才能退場。此舉的目的，是希望讓球迷看球賽的大部分時間，都可以看見該場的先發投手在場上投球。

不過這項規定也並非完全沒有彈性，該報導中指出，為了兼顧比賽精彩度和先發投手健康，在特定情況下還是能提前換投，其中包含受傷、用球數破百、前6局就失掉4分以上等條件。

先發投手光環式微　新規仍處草案階段

由於目前大聯盟的規定，先發投手只要投滿5局就可能獲得勝投資格，因此現在大聯盟平均先發局數為5.25局，相比10年前縮短不少，而在3A部分更是平均僅有4.3局。

但大聯盟人士也表示，目前這項規定還在草案階段，實際上路前也需要在小聯盟實施，讓年輕投手先適應這樣的投球量。

另外，報導中也指出，其實目前在大西洋聯盟試用「Double Hook」的指定打擊規則就頗為相似，規定若投手丟不滿5局，將在比賽中失去指定打擊，也是希望增加先發投手局數的方式。

▲洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，自去年9月動完右手肘TJ手術後，進入復健期，今（14）日在賽前進行約70球的傳接球練習。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，近日練投球速來到89英哩（約143.2公里），預計明年就可以以「完全體」投打同時出賽，但若大聯盟新規定上路，也有可能會影響出賽規劃。（圖／美聯社／達志影像）

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