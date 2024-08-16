先發投手強制投滿6局？美媒爆大聯盟恐有新規定　提前退場有條件

大聯盟近年針對規則做出重大改變，先是針對比賽時常部分，提出投球計時器等限制，近日再有美國媒體爆料指出，大聯盟正在考慮新規定，未來可能讓先發投手強制投滿6局，並只有在符合特定條件下才能提前退場。而之所以提出這項規定，則是希望讓先發投手再次成為比賽的焦點，尤其近年也曾一度掀起「假先發」潮流。
未來可能強制投6局 未來退場有條件
根據媒體《ESPN》記者Jesse Rogers的報導指出，有部分人士透露，大聯盟正在研擬一項先發投手的新規定，考慮讓未來的先發投手，必須強制投滿6局才能退場。此舉的目的，是希望讓球迷看球賽的大部分時間，都可以看見該場的先發投手在場上投球。
不過這項規定也並非完全沒有彈性，該報導中指出，為了兼顧比賽精彩度和先發投手健康，在特定情況下還是能提前換投，其中包含受傷、用球數破百、前6局就失掉4分以上等條件。
先發投手光環式微 新規仍處草案階段
由於目前大聯盟的規定，先發投手只要投滿5局就可能獲得勝投資格，因此現在大聯盟平均先發局數為5.25局，相比10年前縮短不少，而在3A部分更是平均僅有4.3局。
但大聯盟人士也表示，目前這項規定還在草案階段，實際上路前也需要在小聯盟實施，讓年輕投手先適應這樣的投球量。
另外，報導中也指出，其實目前在大西洋聯盟試用「Double Hook」的指定打擊規則就頗為相似，規定若投手丟不滿5局，將在比賽中失去指定打擊，也是希望增加先發投手局數的方式。
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根據媒體《ESPN》記者Jesse Rogers的報導指出，有部分人士透露，大聯盟正在研擬一項先發投手的新規定，考慮讓未來的先發投手，必須強制投滿6局才能退場。此舉的目的，是希望讓球迷看球賽的大部分時間，都可以看見該場的先發投手在場上投球。
不過這項規定也並非完全沒有彈性，該報導中指出，為了兼顧比賽精彩度和先發投手健康，在特定情況下還是能提前換投，其中包含受傷、用球數破百、前6局就失掉4分以上等條件。
先發投手光環式微 新規仍處草案階段
由於目前大聯盟的規定，先發投手只要投滿5局就可能獲得勝投資格，因此現在大聯盟平均先發局數為5.25局，相比10年前縮短不少，而在3A部分更是平均僅有4.3局。
但大聯盟人士也表示，目前這項規定還在草案階段，實際上路前也需要在小聯盟實施，讓年輕投手先適應這樣的投球量。
另外，報導中也指出，其實目前在大西洋聯盟試用「Double Hook」的指定打擊規則就頗為相似，規定若投手丟不滿5局，將在比賽中失去指定打擊，也是希望增加先發投手局數的方式。