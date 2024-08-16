先發投手強制投滿6局？美媒爆大聯盟恐有新規定　提前退場有條件

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▲洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，近日練投球速來到89英哩（約143.2公里），預計明年就可以以「完全體」投打同時出賽，但若大聯盟新規定上路，也有可能會影響出賽規劃。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟近年針對規則做出重大改變，先是針對比賽時常部分，提出投球計時器等限制，近日再有美國媒體爆料指出，此舉的目的，是希望讓球迷看球賽的大部分時間，都可以看見該場的先發投手在場上投球。不過這項規定也並非完全沒有彈性，由於目前大聯盟的規定，先發投手只要投滿5局就可能獲得勝投資格，因此現在大聯盟平均先發局數為5.25局，相比10年前縮短不少，而在3A部分更是平均僅有4.3局。但大聯盟人士也表示，目前這項規定還在草案階段，實際上路前也需要在小聯盟實施，讓年輕投手先適應這樣的投球量。另外，