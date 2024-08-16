端木正不願當「民眾黨版余文」！柯文哲：我們都有錯

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民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，對此，民眾黨12日召開記者會，指控會計師端木正「自行調節」作假帳。不過，端木正發出聲明駁斥民眾黨說法，兩方陷入羅生門。媒體報導，端木正說不想成為民眾黨版的余文，柯文哲今（16）日坦承會計師登載不實、民眾黨沒有重複檢查都有錯，並表示，「大家一起出來共同認錯道歉就算了，但顯然每個人想把過錯降到最低」。柯文哲今日上午受訪表示，「我們雙方都有錯啦，不然那邊登載不實，但我們怎麼都沒有重複檢查，才會讓這件事情發生，既然事情發生，我們就走法律程序，還是要面對新的生活」。針對外界質疑政治獻金案是競選台北市長時的MG149事件翻版，柯文哲表示，「MG149跟這個不一樣，哪壺不提提那壺，那是台大醫院制度，當年處理上最困難的MG149 MG有400多號，只挑一個處理當然有問題，兩個是不一樣的事件」，「今天的確我們也沒參加過總統大選，會計師也沒報過政治獻金，所以都是第一次拉，有時會犯了一些錯誤，這是不應該啦，但預期可能發生」。今日是柯文哲的妻子陳佩琪生日，媒體詢問有準備什麼驚喜嗎？柯文哲說，「現在每天都是驚喜，還有什麼驚喜！」