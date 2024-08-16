翁曉玲喊麟洋是中國人驕傲　民調：72％不同意「如回教徒前吃肉」

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國民黨立委翁曉玲稱台灣男子羽球雙打麟洋配是「中國人的驕傲」說法，引起各界討論，台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，有高達72％不同意；另外，74％對於在奧運會場持象徵台灣物品卻被粗暴對待感到不平。台灣民意基金會今發表「國人對2024巴黎奧運態度」民調，民調以「這次奧運男子羽球雙打，我國選手王齊麟、李洋（簡稱麟洋配）擊敗中國選手奪下金牌。在台灣卻有人說『這是中國人的驕傲』」為題詢問，調查結果發現，5.1%非常同意，15.3%還算同意，25.7%不太同意，46.3%一點也不同意，6.3%沒意見，1.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，二成大體上同意 「麟洋配 」 擊敗中國選手奪下奧運金牌一事是「中國人的驕傲」，但有高達七成二不同意，值得注意的是，有46.3%強烈不同意。台灣民意基金會指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是「麟洋配 」奧運奪金被說成「中國人的驕傲」絕大多數台灣人無法接受 。由此可見，當全台為麟洋配奧運奪金歡喜慶祝時，國民黨立委翁曉玲說「那是中國人的驕傲」等於在廣大回教徒面前吃豬肉，公然挑釁意味十足，難怪輿情大譁，批判聲浪高漲。至於這次在奧運比賽期間，有國人拿繡有台灣字樣的毛巾，或「台灣形狀地圖」進場，卻被工作人員和中方人士粗暴搶奪，有35.8%強烈感覺不平， 38.2%還算感覺不平，14.3%不太有感覺，3.5%一點也沒感覺，6.1%沒意見， 1.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，高達七成四對國人在奧運會場持象徵台灣的物品被粗暴對待一事有忿忿難 平的感覺，一成八沒有感覺。訪問期間是2024年8月12-14日，共3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。