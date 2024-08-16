特企／鬼月禁忌知多少？沙發、床墊這樣買　避免禁忌又能省錢！

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你知道農曆七月有哪些禁忌嗎？舉凡日常生活、婚喪喜慶、搬家喬遷、買房、買沙發、床墊等大型家具，都有相關的禁忌要注意。農曆七月又是俗稱的「鬼月」，民間習俗中是好兄弟返回陽間的日子，因此每逢農曆七月，習俗上便有許多要盡量避免觸犯的禁忌，以免不慎冒犯好兄弟，招來厄運。鬼月禁忌一、不宜靠牆走牆邊較陰涼，在民間說法裡認為好兄弟喜歡聚集在牆邊，靠牆走容易沾染陰氣，或是到打擾好兄弟。鬼月禁忌二、不宜在室內撐傘相傳鬼魂喜歡躲在傘底，因此雨傘容易招陰。在室內撐傘，容易引鬼魂入室，影響居家安寧。鬼月禁忌三、不宜買房、買車農曆七月賞屋、買屋被認為是不吉利，傳統說法是往生者會返回以前居住的房子，八字輕者賞屋容易沖煞；而買房、買車也容易買到有狀況或是容易發生事故的物件。鬼月禁忌四、不宜入厝老一輩對許多生活大小事都特別看重良辰吉時，希望祈求運途順遂，而農曆七月喬遷、入厝，容易影響運勢，因此應盡量避免。鬼月禁忌五、不在窗戶或床頭掛風鈴風鈴的聲音近似牽引亡魂儀式使用的法器，因此有說法是在窗戶邊掛風鈴容易招來好兄弟，而掛在床頭邊也容易影響睡眠品質。鬼月禁忌六、不要半夜曬衣服據傳鬼魂喜歡依附在潮濕的物件上，而衣服又像人形，在半夜曬衣服容易招來好兄弟「上身」。以上禁忌為民間口耳相傳的說法，雖然沒有科學根據，但多數人仍會保持尊重、參考的態度。而也因為上述禁忌，通常在農曆七月時，房市、家具業會進入淡季，業者往往會在此時推出優惠活動，吸引民眾購買。對於準備換新家具，想省錢又擔心冒犯禁忌的民眾，台灣沙發品牌「沙發先生家居」楊執行長說明，可以在農曆七月期間下訂購買，與廠商約定農曆七月過後的時間再送貨到府，就能避免在農曆七月喬遷、入厝，影響運勢。如果有較為迫切的使用需求，則可以選擇正中午時段搬入。台灣沙發品牌「沙發先生家居」提供沙發、床墊、窗簾、茶几、餐桌椅等多樣品項，全台共有12間體驗館，沙發可客製化材質、尺寸、軟硬度，無須擔心找不到合適的沙發；熱銷款床墊「Morning早安床墊」，表層生吐司級五公分舒柔層，躺感軟硬適中，受到大部分消費者喜愛。