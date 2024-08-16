Z世代求職最愛2產業！憂職場有雷「怕搞小圈圈」

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從小接觸網路的Z世代(1997-2009年出生者)紛紛投入職場，人力銀行調查發現，Z世代最想投身科技業、金融圈，他們選擇職場時除了在意薪資福利等，也在意「職場氛圍」，不會因為有毒的職場文化輕易委屈自己。1111人力銀行針對Z世代(1997-2009年出生者)進行調查發現，除了有31.4%為學生身份之外，擁有正職工作占39.1%、有正職也有兼職則有14.8%、有兩份以上兼職工作為8.2%、僅有一份兼職4.9%、還有1.6%創業。調查顯示，Z世代在選擇正職工作時最在意的面向包括薪資待遇、公司福利、工作時間、工作內容以及職場氛圍。期待正職的月薪平均是40742元，與目前的實際月薪36040元相較，明顯存在4702元落差。而以兼職工作為主的原因包括彈性排班/工時短、上下班時間自由、可現領工資、工作內容單純、有時間經營自己。平均收入約18111元。調查更指出，有高達9成的Z世代受訪者認為工作與生活平衡是重要的，其中更有56.1%認為非常重要。而在不考慮自身科系的前提下，最想投身「電子科技/資訊/軟體/半導體」以及「金融投顧/保險相關」兩大產業，希望公司提供固定調薪、優於勞基法的休假、保障年終、彈性工時、員工旅遊等五大福利。值得注意的，他們最擔心遇到的工作地雷包括責任制加班不給薪52.0%、萬年薪水漲不動47.9%、搞小圈圈排擠新人33.8%、報到後砍薪31.4%、試用期滿不調薪30.5%。由於Z世代年輕人的工作歷練尚淺，對於職場人際關係的拿捏容易失準，甚至踩到紅線而不自覺，因而希望主管的管理風格，能夠符合「我的主管協助解決我工作上的問題」、「我的主管交辦任務能賦予明確目標」、「我的主管能允許我犯錯/願意授權」。1111人力銀行發言人曾仲葳表示，Z世代從小開始接觸網路，善於使用智慧型手機，活活躍於社群媒體，真實生活幾乎與網路世界緊密交織，因而價值觀容易被外界資訊形塑，在選擇工作時，除了考量薪資行情以及能否勝任這份工作外，「職場氛圍」也名列前五，足以說明愉悅的工作氣氛對於Z世代尤其重要，懷抱遠離有毒的職場文化，從不輕易委屈自己。