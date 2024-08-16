獨家／許常德被控「幫陳盈潔騙錢」喊告　本尊出面澄清最新進展曝

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▲陳盈潔近來才離開加護病房，目前需要注意避免肺部感染。（圖／許常德臉書）

70歲「歌壇大姐大」陳盈潔去年8月份因教唆偽造有價證券罪，被判刑3年2月定讞入獄，卻因急性腎衰竭、失智、敗血病等症狀被緊急送醫，至今仍在治療。她的音樂人好友許常德為了讓她在人生最後活得有尊嚴，這段時間都幫忙舉辦陳盈潔「自己的人生自己破浪」音樂會以及推動小額捐款，希望幫到陳盈潔，不過今（16）日卻有網友跑到他的臉書嗆聲，許常德也當場開砲，甚至怒嗆要找律師提告。許常德昨日在臉書分享，舉辦陳盈潔「自己的人生自己破浪」音樂會的心得，沒想到下方卻有網友開嗆，「許常德先生，你知道陳盈潔小姐在台中市欠錢沒還嗎？她去執行申請保外就醫，你請其他藝人唱她的歌，賺錢給她使用」，認為許常德是在協助陳盈潔騙錢。許常德看到隨即開嗆，「你這篇文字，我會複製下來，除非你證明我在騙錢和陳姐早就有足夠的錢使用，這是很嚴重的指控。所有來幫忙的藝人都不該得的你這樣的潑糞。這些款項都有登記，夠不夠都有記載。我待會會請律師處理，除非你於今日道歉。」且認為網友無憑無據，卻說他是在幫陳盈潔騙錢，「這種指控很惡劣！」更嗆如果不把握時間道歉，屆時會提告。稍早許常德接受《NOWnews今日新聞》採訪，表示其實自己沒有那個閒功夫去提告，覺得那個網友就是故意來找麻煩，會說要提告其實是因為不鼓勵大家在網路上亂說話，還是需要注意自己的言行。他也強調，自己舉辦陳盈潔的音樂會，從來沒有利用媒體、歌迷賺錢，辦第一場到最後一場都只有一個目的，就是希望陳盈潔人生最後的新聞是在音樂會上面，且活得有尊嚴。許常德也說，自己辦音樂會從來沒有宣傳，很多來演唱的歌手也是出於自願，第4場音樂會已經有40名歌手來報名，每場歌迷大概300人，雖然人數不算多，不過幾乎每場都是滿的。而陳盈潔現在離開加護病房，他最擔心的就是肺部感染，如果到時候不幸感染，可能又要進加護病房。