用什麼名稱參與國際組織？民調曝：「中華台北」排名僅第四名

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台灣民意基金會今（16）日發表最新民調，針對我國參與國際活動要用什麼名稱，結果發現39.9%希望是台灣，22.8%中華民國，而現在使用的「中華台北」僅8.8%；不過，4成喜歡我國以「中華台北」名稱參加奧運，四成二不喜歡，喜歡與不喜歡旗鼓相當，但不喜歡者略多一些 。台灣民意基金會今發表「國人對2024巴黎奧運態度」民調，民調以「和過去一樣，台灣這次是以『中華台北』的名稱參賽。一般說來，您喜不喜歡用『中華台北』代表台灣？」為題詢問，結果發現：4.8%非常喜歡，35.5%還算喜歡，25.4%不太喜歡，16.2%一點也不喜歡，16.7%沒意見，1.4%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，四成喜歡我國以「中華台北」名稱參加奧運，四成二不喜歡。也就是說，國人對我國用「中華台北」名稱參加奧運的意見分歧，喜歡與不喜歡旗鼓相當，但不喜歡者略多一些 ，值得注意的是，非常喜歡的只有不到百分之五，而非常不喜歡的有一成七。民調又問，「一般說來，您覺得我國參與國際性組織、會議或活動，最好是用什麼名稱？台灣、中華民國、中華民國台灣、中華台北，或其他？ 」 結果發現：39.9%台灣，22.8%中華名國，20%中華民國台灣，8.8%中華台北，7.2%沒意見，1.4%不知道 、拒答 。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，對我國參與國際性組織、會議或活動英式用的名稱看法不一，四成認為最好是用「台灣」，二成三認為最好是用「中華民國」，二成認為最好是用「中華民國台灣」，8.8%認為最好是用「中華台北」。台灣民意基金會指出，這項發現傳達了兩個訊息，一個是如果能有選擇，台灣人喜歡用「中華台北」的人只有8.8%，不到一成，少之又少 ；另一個是，台灣人目前對台灣最好用什麼名稱參與國際性組織、會議或活動，看法非常分歧，完全沒有共識，這絕非好現象。訪問期間是2024年8月12-14日，共3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。