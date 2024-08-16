大雨特報／今天下更猛烈！雙北等「19縣市」大雨轟炸　持續到入夜

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▲中央氣象署稍早發布大雨特報，指出西半部、東北部地區及東部、東南部山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署）

▲受低壓帶影響，全台未來一週降雨時間長、範圍廣，尤其中南部地區「雨勢增大、雨時增長、範圍也增廣」。（圖／中央氣象署）

今（16）日對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署稍早發布大雨特報，指出西半部、東北部地區及東部、東南部山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。🟡豪雨：無🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區、臺東縣山區台灣大學大氣科學博士林得恩也於「林老師氣象站」粉專提醒，今天雨勢會比昨天更大，受到低壓帶影響，環境大氣不穩定，水氣充沛，各地雲量偏多，全台降雨機率高。整體來看，降雨範圍大、雨勢顯著，且降雨不單限於午後，清晨或晚上也有機會。由於對流天氣系統發展旺盛，易有短延時強降雨，且伴隨雷擊、閃電及強陣風，降雨強度在大雨至豪雨等級之間。