奧運帶動巴黎觀光！開幕首週小商家銷售增26%　觀光客比去年多42%

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巴黎奧運剛落幕，根據奧運和帕運會官方支付合作夥伴Visa發布最新數據顯示，奧運期間消費帶動法國經濟與旅遊成長，開幕後首週巴黎小商家消費成長26%，以劇場、博物館、生鮮雜貨、餐廳成長最多，前往巴黎旅遊的民眾 較去年同期成長42%，又以美國人占比最高，而且有78%海外持卡人在巴黎採用感應支付，顯見巴黎奧運能明顯帶動消費金額及成長。Visa觀察到，2024年巴黎奧運對巴黎的商業發展，發揮了顯著的影響，奧運開幕式後的首個週末，Visa持卡人在巴黎小商家的消費，相較去年同期成長 26%，成長最為明顯的類別包括劇場和博物館成長159%，生鮮雜貨成長42%、餐廳成長36%、零售商品成長21%、娛樂成長18%。Visa進一步分析發現，美國 持卡人的海外消費佔比最高有29%，巴西和日本 Visa 持卡人的海外消費相較去年同期大幅成長，分别為33%及129%。在巴黎也有78%的海外持卡人消費採用感應式支付，相較去年同期成長9%，參與巴黎奧運賽事的Visa卡持卡人消費，相較未參與者多20%，其中39%的歐洲觀眾（不包含法國）消費更多 。同時，在巴黎以外的奧運舉辦城市，消費也有大幅增長，包括聖艾蒂安成長214%、里爾成長100%、馬賽成長38%。Visa數據也顯示，巴黎也持續在跨境旅遊目的地中領銜全球，奧運開始前飛往巴黎的航班預訂數，相較2023年同期成長39%；奧運首週前往巴黎的遊客相較去年同期增加42%，以美國Visa持卡人佔比最高，年增幅 72%，其次是拉丁美洲和加勒比海地區成長62%和亞太地區成長57%，前往巴黎的35歲以下旅客人數，相較去年同期成長120%。事實上，Visa贊助奧運已快40年，2002年又成為帕運會的贊助夥伴，也以親身經驗證明，奧運賽事能夠推動主辦國的經濟發展，而透過旅遊數據也觀察到，奧運期間年輕世代的參與度有所提升，這個現象令人振奮，也顯示奧運從現在到未來，都能持續發揮影響力，並融入人們的生活。Visa表示，作為負責奧運和帕運會提供支付系統，需要針對不同場館設計穩定可靠的支付計劃，同時保障大規模的服務營運。過去3年來，Visa與奧運籌委會攜手合作，在巴黎和周邊地區建立客製化的支付網絡，確保能在32個奧運場館和16個帕運場館的3500個銷售據點受理Visa感應式支付。